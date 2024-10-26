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Какой способ нарезки капусты делает её идеальной для квашения

1:13
Еда

Квашеная капуста — не только вкусная, но и полезная закуска. Однако, чтобы она получилась по-настоящему хрустящей, важно не только правильно выбрать кочаны, но и грамотно их нарезать. Именно от нарезки зависит, сохранит ли капуста свою аппетитную хрустящую текстуру.

Какой способ нарезки капусты делает её идеальной для квашения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если шинковать капусту слишком толстыми ломтиками, её будет тяжело прожевать, а слишком мелкая нарезка сделает заготовку похожей на "кашу", без упругости и хруста. Поэтому к нарезке стоит подходить ответственно.

Кулинары рекомендуют измельчать капусту при помощи обычного ножа, тесака-шинковки, овощечистки или специальной терки для шинковки. Но есть и другой, более быстрый способ, который подходит не всем — измельчение в блендере.

Некоторые хозяйки используют блендер для подготовки капусты к квашению. Однако в этом случае нужно соблюдать определённые правила, чтобы избежать превращения капусты в пюре. Пропускать капусту через блендер стоит небольшими порциями — буквально несколько листьев за раз. Это позволит получить кусочки примерно одинакового размера, не слишком мелкие.

Уточнения

Бле́ндер — электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п., а также колки льда. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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