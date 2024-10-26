Сладкая польза: почему малина рекомендована при риске диабета

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие ягоды обладают антиоксидантными свойствами, и врачи часто подчеркивают их важность в рационе. Например, малина — маленькая и сладкая ягодка — способна защитить от сахарного диабета.

Фото: commons.wikimedia.org

Диетолог Марина Макиша заявила, что употребление малины снижает риск развития диабета. Несмотря на то, что малина считается одной из самых сладких ягод, её польза в борьбе с заболеванием очевидна.

Специалист объяснила, что малина содержит вещества, которые блокируют активность фермента альфа-амилазы, ответственного за расщепление крахмала и углеводов. Благодаря этому, при включении малины в рацион, замедляется процесс усвоения углеводов, и в кровь поступает меньше глюкозы.

На основе этих данных врачи рекомендуют употреблять малину людям, находящимся в группе риска по диабету. Ягода также может стать средством профилактики инсулинорезистентности.

Однако важно понимать, что речь идёт о свежей малине или заготовках без сахара. Сладкие варенья и джемы лучше употреблять в меру, но домашние морсы и компоты из ягод специалисты одобряют. Ранее мы рассказывали, как правильно их приготовить.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



