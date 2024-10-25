Вкусная лазанья без мяса и сыра: рецепт для тех, кто следит за фигурой

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкое, но сытное блюдо для тех, кто придерживается поста или просто следит за питанием. Этот рецепт предлагает вегетарианский вариант традиционной лазаньи без мяса и сыра, который понравится даже приверженцам здорового питания.

Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Листы для лазаньи — 400 г;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Кабачок — 1 шт.;

Болгарский перец — 1 шт.;

Свежие шампиньоны — 400 г;

Чеснок — 5 зубчиков;

Томатная паста — 80 г;

Соевое молоко — 1 стакан;

Вода — 2 стакана;

Сушёный базилик — 1 ч. л.;

Растительное масло — 75 мл;

Пшеничная мука — 100 г;

Молотый мускатный орех — 2 щепотки;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Начните с подготовки овощей. Нарежьте всё мелкими кубиками и обжарьте по отдельности на растительном масле. Шампиньоны обжаривают аналогично, затем добавляют томатную пасту и перемешивают с овощами. Влейте стакан воды, добавьте базилик и перец, накройте крышкой и тушите 5 минут — это будет красный соус. Далее приготовьте белый соус. На сухой сковороде обжарьте муку до карамельного цвета. Влейте воду и соевое молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Добавьте соль и мускатный орех. Листы для лазаньи отварите, как макароны. Подготовьте форму для запекания. Начните сборку лазаньи: выложите красный соус на дно формы, затем листы лазаньи, белый соус, и так чередуйте слои. Запекайте в духовке при 180-190 °C в течение 30 минут. Подавайте с рукколой или зелёными оливками.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни.

