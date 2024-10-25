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Вкусная лазанья без мяса и сыра: рецепт для тех, кто следит за фигурой

2:00
Еда

Лёгкое, но сытное блюдо для тех, кто придерживается поста или просто следит за питанием. Этот рецепт предлагает вегетарианский вариант традиционной лазаньи без мяса и сыра, который понравится даже приверженцам здорового питания.

Вкусная лазанья без мяса и сыра: рецепт для тех, кто следит за фигурой
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Листы для лазаньи — 400 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Кабачок — 1 шт.;
  • Болгарский перец — 1 шт.;
  • Свежие шампиньоны — 400 г;
  • Чеснок — 5 зубчиков;
  • Томатная паста — 80 г;
  • Соевое молоко — 1 стакан;
  • Вода — 2 стакана;
  • Сушёный базилик — 1 ч. л.;
  • Растительное масло — 75 мл;
  • Пшеничная мука — 100 г;
  • Молотый мускатный орех — 2 щепотки;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Начните с подготовки овощей. Нарежьте всё мелкими кубиками и обжарьте по отдельности на растительном масле.
  2. Шампиньоны обжаривают аналогично, затем добавляют томатную пасту и перемешивают с овощами.
  3. Влейте стакан воды, добавьте базилик и перец, накройте крышкой и тушите 5 минут — это будет красный соус. Далее приготовьте белый соус.
  4. На сухой сковороде обжарьте муку до карамельного цвета. Влейте воду и соевое молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
  5. Добавьте соль и мускатный орех.
  6. Листы для лазаньи отварите, как макароны. Подготовьте форму для запекания.
  7. Начните сборку лазаньи: выложите красный соус на дно формы, затем листы лазаньи, белый соус, и так чередуйте слои.
  8. Запекайте в духовке при 180-190 °C в течение 30 минут. Подавайте с рукколой или зелёными оливками.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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