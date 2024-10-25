Вкусная лазанья без мяса и сыра: рецепт для тех, кто следит за фигурой

Лёгкое, но сытное блюдо для тех, кто придерживается поста или просто следит за питанием. Этот рецепт предлагает вегетарианский вариант традиционной лазаньи без мяса и сыра, который понравится даже приверженцам здорового питания.
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
Листы для лазаньи — 400 г;
Лук — 1 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Кабачок — 1 шт.;
Болгарский перец — 1 шт.;
Свежие шампиньоны — 400 г;
Чеснок — 5 зубчиков;
Томатная паста — 80 г;
Соевое молоко — 1 стакан;
Вода — 2 стакана;
Сушёный базилик — 1 ч. л.;
Растительное масло — 75 мл;
Пшеничная мука — 100 г;
Молотый мускатный орех — 2 щепотки;
Сахар — 1 ст. л.;
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Начните с подготовки овощей. Нарежьте всё мелкими кубиками и обжарьте по отдельности на растительном масле.
Шампиньоны обжаривают аналогично, затем добавляют томатную пасту и перемешивают с овощами.
Влейте стакан воды, добавьте базилик и перец, накройте крышкой и тушите 5 минут — это будет красный соус. Далее приготовьте белый соус.
На сухой сковороде обжарьте муку до карамельного цвета. Влейте воду и соевое молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
Добавьте соль и мускатный орех.
Листы для лазаньи отварите, как макароны. Подготовьте форму для запекания.
Начните сборку лазаньи: выложите красный соус на дно формы, затем листы лазаньи, белый соус, и так чередуйте слои.
Запекайте в духовке при 180-190 °C в течение 30 минут. Подавайте с рукколой или зелёными оливками.
Уточнения
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни.