Готовим вкуснейший салат из крабовых палочек, капусты и укропа

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Салат из крабовых палочек, капусты и укропа очень легко приготовить. Понадобится немного свободного времени и желание. Кроме того, блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Капуста — 300 г

Укроп — 0,5 пучка

Зернистая горчица — 1 ч. л.

Сметана — 90 г

Соль — по вкусу

Приготовление

Нашинковать капусту и укроп. Мелко нарезать крабовые палочки. В миске соединить капусту, укроп, крабовые палочки. Посолить. Добавить сметану и горчицу. Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

