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Готовим вкуснейший салат из крабовых палочек, капусты и укропа

0:45
Еда

Салат из крабовых палочек, капусты и укропа очень легко приготовить. Понадобится немного свободного времени и желание. Кроме того, блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Готовим вкуснейший салат из крабовых палочек, капусты и укропа
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Капуста — 300 г
  • Укроп — 0,5 пучка
  • Зернистая горчица — 1 ч. л.
  • Сметана — 90 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Нашинковать капусту и укроп.
  2. Мелко нарезать крабовые палочки.
  3. В миске соединить капусту, укроп, крабовые палочки. Посолить. Добавить сметану и горчицу. Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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