Готовим вкуснейший салат из крабовых палочек, капусты и укропа

Салат из крабовых палочек, капусты и укропа очень легко приготовить. Понадобится немного свободного времени и желание. Кроме того, блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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