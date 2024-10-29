Почему батат считается суперфудом: секреты здоровья и красоты

Батат — это травянистое многолетнее растение из семейства вьюнковых, известное своими съедобными клубнями. Это единственное культурное растение семейства.
Клубни батата имеют продолговатую форму, гладкую кожуру и могут весить более килограмма. По данным образовательного справочника ThoughtCo, батат впервые был одомашнен на территории между Венесуэлой и Мексикой.
Самая древняя находка дикого батата датируется примерно 8 тысячелетием до н. э. Батат появился в Европе благодаря испанским и португальским торговцам в XV веке, однако в Полинезии его выращивали уже с XIII века. Это теплолюбивое растение, оптимальная температура для его выращивания — +25-30 °С.
Сорта батата различаются по цвету мякоти, вкусу и условиям выращивания. В книге Елены Вечериной "Картофель, морковь, редис и другие корнеплоды" выделяются три основные группы:
Батат имеет сладковатый, крахмалистый вкус, напоминающий тыкву или морковь, но его оттенки зависят от сорта и условий выращивания. Батат с белой мякотью менее сладкий, чем с оранжевой.
Корнеплод относят к суперфудам за богатый питательный состав: витамины А, В и С, кальций, магний, фосфор, железо, клетчатка и каротиноиды. Всего один клубень батата покрывает суточную норму витамина А, что способствует здоровью глаз, иммунной и репродуктивной систем.
Каротиноиды в составе являются антиоксидантами, защищающими клетки организма. Клетчатка помогает снизить уровень холестерина, а сочетание минералов и витамина С повышает эластичность сосудов и нормализует кровообращение.
Однако батат содержит много углеводов, и его запекание или жарка может повысить гликемический индекс, что вызывает скачки уровня глюкозы в крови.
Хотя батат и называют сладким картофелем, они не являются родственниками. Батат относится к семейству вьюнковых, тогда как картофель — к пасленовым. У этих культур также разные питательные свойства и гликемический индекс.
Внешне батат имеет коричневую кожуру и яркую оранжевую, фиолетовую или светлую мякоть, в то время как у картофеля мякоть белая или желтая.
Батат универсален в кулинарии: его жарят, запекают, варят, сушат и даже едят сырым. Запечь батат можно целиком в кожуре при 200 °C в течение 40-50 минут.
Для более быстрого приготовления его можно нарезать дольками и приправить специями. Сырой батат хорошо сочетается с оливковым маслом и специями. Его можно добавлять в десерты с мёдом и кленовым сиропом.
Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями "кумара" и "сладкий картофель".
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.