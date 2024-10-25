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Куриные голени, запечённые с пряностями в горчично-медовом соусе: получаются очень ароматными

1:28
Еда

Куриные голени, запечённые со специями в горчично-медовом соусе, станут настоящим украшением вашего стола в будний день или на праздник.

Куриные голени, запечённые с пряностями в горчично-медовом соусе: получаются очень ароматными
Фото: commons.wikimedia.org by Diana, CC BY 2.0

Чтобы их приготовить, вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

  • куриные голени — 8 штук;
  • розмарин — 1 веточка;
  • оливковое масло — 3 столовые ложки;
  • яблочный уксус — 2 столовые ложки;
  • жидкий мёд — 2 чайные ложки;
  • горчица с зёрнами — 2 чайные ложки;
  • хмели-сунели — 2 чайные ложки;
  • молотый перец чили — 1 щепотка;
  • свежемолотый чёрный перец — 1/4 чайной ложки;
  • морская соль — 1/4 чайной ложки.

Процесс приготовления:

  1. Заранее разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Выложите куриные голени в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, полейте мёдом, уксусом, смажьте горчицей, посыпьте хмели-сунели и перцем чили, посолите и поперчите. Втирайте специи аккуратно.
  3. Посыпьте курицу половиной листьев розмарина и оставьте при комнатной температуре на 15-20 минут.
  4. Накройте форму фольгой и запекайте голени в разогретой духовке 15 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут.
  5. Готовые куриные голени при желании посыпьте оставшимися листьями розмарина.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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