Куриные голени, запечённые с пряностями в горчично-медовом соусе: получаются очень ароматными

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные голени, запечённые со специями в горчично-медовом соусе, станут настоящим украшением вашего стола в будний день или на праздник.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana, CC BY 2.0

Чтобы их приготовить, вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

куриные голени — 8 штук;

розмарин — 1 веточка;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

яблочный уксус — 2 столовые ложки;

жидкий мёд — 2 чайные ложки;

горчица с зёрнами — 2 чайные ложки;

хмели-сунели — 2 чайные ложки;

молотый перец чили — 1 щепотка;

свежемолотый чёрный перец — 1/4 чайной ложки;

морская соль — 1/4 чайной ложки.

Процесс приготовления:

Заранее разогрейте духовку до 180 °C. Выложите куриные голени в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, полейте мёдом, уксусом, смажьте горчицей, посыпьте хмели-сунели и перцем чили, посолите и поперчите. Втирайте специи аккуратно. Посыпьте курицу половиной листьев розмарина и оставьте при комнатной температуре на 15-20 минут. Накройте форму фольгой и запекайте голени в разогретой духовке 15 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут. Готовые куриные голени при желании посыпьте оставшимися листьями розмарина.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.



Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).



