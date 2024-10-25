Куриные голени, запечённые с пряностями в горчично-медовом соусе: получаются очень ароматными

Куриные голени, запечённые со специями в горчично-медовом соусе, станут настоящим украшением вашего стола в будний день или на праздник.
Чтобы их приготовить, вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):
Процесс приготовления:
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.