Домашний кетчуп с яблоками: подойдёт к самым разным блюдам, а также для приготовления пиццы

Домашний кетчуп с яблоками — это традиционный соус, который вы будете с благодарностью готовить много лет, таким он получается вкусным. Благодаря интересному вкусу яблок, он станет прекрасным дополнением к различным блюдам.
Для приготовления домашнего кетчупа с яблоками вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Храните банки в холодильнике или погребе. Используйте этот кетчуп для добавления в различные блюда или для приготовления пиццы.
Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).
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