Домашний кетчуп с яблоками: подойдёт к самым разным блюдам, а также для приготовления пиццы

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний кетчуп с яблоками — это традиционный соус, который вы будете с благодарностью готовить много лет, таким он получается вкусным. Благодаря интересному вкусу яблок, он станет прекрасным дополнением к различным блюдам.

Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Для приготовления домашнего кетчупа с яблоками вам потребуются следующие ингредиенты:

помидоры — 5 кг;

яблоки — 12 штук;

репчатый лук — 12 штук;

чеснок — 10 зубчиков;

соль — 4 столовые ложки;

сахар — 16 столовых ложек;

чёрный перец — 2 чайные ложки;

уксус — 5 столовых ложек.

Процесс приготовления:

Отберите спелые помидоры, вымойте их и нарежьте крупными дольками. Положите их в большую кастрюлю. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и мелко нарежьте их на кусочки. Добавьте очищенные зубчики чеснока и лук, нарезанный на некрупные кусочки. Закройте кастрюлю крышкой и поставьте на умеренный огонь. После закипания смеси оставьте её на медленном огне ещё на 1 час с открытой крышкой. Дайте овощам немного остыть и перетрите смесь через сито, чтобы удалить семечки и кожицу. В результате получится однородная масса. Перелейте полученный соус обратно в кастрюлю и добавьте соль, сахар, перец и уксус. Доведите кетчуп до кипения и кипятите ещё 10 минут. Разложите готовый вкусный домашний кетчуп в стерилизованные банки и закройте крышками.

Храните банки в холодильнике или погребе. Используйте этот кетчуп для добавления в различные блюда или для приготовления пиццы.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).

