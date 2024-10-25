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Домашний кетчуп с яблоками: подойдёт к самым разным блюдам, а также для приготовления пиццы

1:46
Еда

Домашний кетчуп с яблоками — это традиционный соус, который вы будете с благодарностью готовить много лет, таким он получается вкусным. Благодаря интересному вкусу яблок, он станет прекрасным дополнением к различным блюдам.

Домашний кетчуп с яблоками: подойдёт к самым разным блюдам, а также для приготовления пиццы
Фото: flickr.com by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

Для приготовления домашнего кетчупа с яблоками вам потребуются следующие ингредиенты:

  • помидоры — 5 кг;
  • яблоки — 12 штук;
  • репчатый лук — 12 штук;
  • чеснок — 10 зубчиков;
  • соль — 4 столовые ложки;
  • сахар — 16 столовых ложек;
  • чёрный перец — 2 чайные ложки;
  • уксус — 5 столовых ложек.

Процесс приготовления:

  1. Отберите спелые помидоры, вымойте их и нарежьте крупными дольками. Положите их в большую кастрюлю.
  2. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и мелко нарежьте их на кусочки.
  3. Добавьте очищенные зубчики чеснока и лук, нарезанный на некрупные кусочки. Закройте кастрюлю крышкой и поставьте на умеренный огонь. После закипания смеси оставьте её на медленном огне ещё на 1 час с открытой крышкой.
  4. Дайте овощам немного остыть и перетрите смесь через сито, чтобы удалить семечки и кожицу. В результате получится однородная масса.
  5. Перелейте полученный соус обратно в кастрюлю и добавьте соль, сахар, перец и уксус. Доведите кетчуп до кипения и кипятите ещё 10 минут.
  6. Разложите готовый вкусный домашний кетчуп в стерилизованные банки и закройте крышками.

Храните банки в холодильнике или погребе. Используйте этот кетчуп для добавления в различные блюда или для приготовления пиццы.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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