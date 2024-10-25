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Маринованные хрустящие огурчики: простой, проверенный временем рецепт

1:12
Еда

Этот простой и проверенный рецепт хрустящих маринованных огурцов передаётся из поколения в поколение. Он идеально подходит для начинающих хозяек и не требует сложных ингредиентов.

Маринованные хрустящие огурчики: простой, проверенный временем рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • огурцы — 2 кг;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксусная кислота 70% — 2 ч. л.;
  • специи — по вкусу;
  • листья вишни и смородины — по 2 шт.;
  • укроп с зонтиком — 1 веточка;
  • перец чёрный горошек — по вкусу;
  • кориандр — по вкусу;
  • горчица — по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте огурцы и обрежьте кончики на 1-2 мм. Замочите их в холодной воде на 3-4 часа.
  2. На дно стерилизованных банок положите листья вишни, смородины, укроп и специи.
  3. Заполните банки огурцами и залейте кипятком на 2 минуты (для литровой банки) или на 5 минут (для трёхлитровой банки).
  4. Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль, сахар и доведите до кипения. Добавьте уксусную кислоту.
  5. Залейте огурцы рассолом, закатайте стерилизованными крышками и переверните банки.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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