Маринованные хрустящие огурчики: простой, проверенный временем рецепт

Этот простой и проверенный рецепт хрустящих маринованных огурцов передаётся из поколения в поколение. Он идеально подходит для начинающих хозяек и не требует сложных ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.
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