Как отличить качественное сливочное масло от подделки

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Сливочное масло — один из самых любимых молочных продуктов, однако найти качественное масло в магазинах может быть не так просто. Мы с радостью делимся с вами секретами, как выбрать настоящее сливочное масло и на что обратить внимание при покупке.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Настоящее сливочное масло изготавливается из коровьего молока и сливок методом сепарирования или сбивания. В его составе не должно быть растительных жиров, маргарина и консервантов. Разрешены только натуральные ингредиенты: молоко, сливки, закваски, соль и каротин, пишет URA.RU.

Сливочное масло классифицируется по жирности: традиционное (82,5%), любительское (80%), крестьянское (72,5%), бутербродное (61,5%) и чайное (50%). Чем выше жирность, тем качественнее продукт.

Натуральное масло имеет плотную, однородную и пластичную консистенцию, слегка блестящую или матовую, без влаги на срезе. Цвет варьируется от светло-желтого до насыщенного желтого в зависимости от времени года и рациона коров.

Вкус и аромат сливочного масла должны быть чистыми, сливочными, нейтральными или с легкой кислинкой. Посторонние привкусы и запахи (прогорклости, затхлости, химии, рыбы, корма) свидетельствуют о некачественном продукте.

Отличие от маргарина и спреда

Ключевое отличие сливочного масла от маргарина и спредов заключается в отсутствии растительных жиров и масел в составе. Маргарин и спреды имеют светлый цвет и быстро тают при комнатной температуре, оставляя салистый привкус.

Домашние тесты на подделку

Цвет. Натуральное масло имеет равномерный желтый или кремовый цвет, в то время как подделка может иметь неоднородную окраску. Консистенция. После заморозки натуральный продукт становится твердым, в то время как подделка остаётся мягкой. Плавление. Качественное масло плавится равномерно, в то время как подделка расслаивается. Растворимость. Настоящее масло растворяется в горячей воде, в то время как подделка тонет или оставляет мутную пленку. Скручивание. Натуральный продукт выдавливается ровными линиями, в то время как подделка крошится. Горение. Настоящее масло горит ярким пламенем, в то время как подделка тлеет.

Покупайте масло только в проверенных магазинах, избегая сомнительных точек и рынков. Выбирайте продукцию известных марок.

Внимательно читайте этикетку, избегая растительных масел, маргарина, консервантов и ароматизаторов.

Обращайте внимание на дату производства и срок годности: масло должно быть не старше одного месяца.

Упаковка качественного масла должна быть чистой, без вмятин, разрывов и потеков.

Кроме того, не доверяйте слишком низким ценам: средняя стоимость за 180-200 граммов настоящего масла составляет от 100 рублей.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

