Почему не стоит готовить в посуде с повреждённым покрытием: даже одна царапина на сковороде может привести к серьёзным проблемам

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему опасно готовить на сковороде с царапинами

Готовка на поцарапанной сковороде опасна для здоровья, так как во время варки в пищу попадает пластиковая кислота, которая ядовита для организма человека.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, PDM

Особенно опасно варить компоты в такой посуде — фруктовые кислоты вступают в реакцию с алюминием, что вызывает образование солей алюминия. Они повреждают клеточные мембраны в организме.

Что касается повреждений сковородок с антипригарным покрытием, то использование посуды с поврежденным покрытием совершенно безопасно для здоровья. Ведь при нагревании политетрафторэтилена вредные вещества не выделяются.

Опасны ли царапины на посуде из нержавеющей стали

Царапины на нержавеющей стали неизбежны, потому что нержавеющая сталь мягкая по сравнению со сталью. Не беспокойтесь об этом, так как эти царапины незначительны и не повлияют на производительность сковороды.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.



