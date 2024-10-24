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Макароны больше не будут слипаться: полезные способы

1:28
Еда

Как предотвратить прилипание макарон

Чтобы паста приготовилась правильно, важно держать крышку закрытой во время приготовления и постоянно помешивать пасту с помощью ложки или лопатки.

Макароны больше не будут слипаться: полезные способы
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Чтобы паста не прилипала, добавьте в приготовленную пасту немного растительного масла. Это может быть как оливковое, так и подсолнечное масло. Впрочем, кокосовое масло или сливочное масло также подойдут для этой цели.

Когда паста сварится, нужно переложить готовую пасту на дуршлаг. Нет необходимости промывать пасту водой после приготовления. Просто слейте лишнюю воду.

Не многие знают, но подсолка воды также поможет предотвратить прилипание макарон. Соль помогает предотвратить слипание крахмала в макаронах.

Поэтому во время приготовления пасты следует добавлять одну-две столовые ложки соли на каждый литр воды.

Важен и сам процесс приготовления пищи, и огонь на плите. Для начала важно поставить воду на огонь, добавить соль и подождать, пока она закипит. Только после этого поместите пасту в воду. Затем убавьте огонь до умеренного и периодически помешивайте пасту, чтобы она не прилипала.

Не кладите пасту в воду, пока она не закипит. Только после этого добавляем в воду соль и добавляем в нее макароны. Желательно использовать крупную морскую соль.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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