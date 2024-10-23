Враг, а не друг: врач назвала пять категорий людей, которым вредно есть овощи

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Без овощей полноценное питание невозможно, так как они являются основным источником клетчатки, витаминов и минералов. Тем не менее, Но для некоторых людей овощи могут представлять скорее проблему, чем пользу, рассказала URA.RU диетолог Ирина Филатова.

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Врач отметила, что при таких заболеваниях, как язва, колит или гастрит, лучше избегать сырых овощей. Нерастворимая клетчатка может раздражать слизистую желудка и кишечника. Однако овощи, приготовленные на пару, запечённые или тушёные, безопасны для употребления. Капусту, редис, чеснок и лук следует исключить из рациона во время обострений заболеваний пищеварительной системы.

Филатова также предупредила, что при определённых заболеваниях щитовидной железы, например гипотиреозе, не рекомендуется есть некоторые сырые овощи, такие как капуста, редька, редис и брюква, так как они могут препятствовать усвоению йода.

Если у человека есть мочекаменная болезнь, следует с осторожностью употреблять овощи, содержащие щавелевую кислоту и пурины: шпинат, ревень, свекла, бобовые, грибы и брокколи, отметила диетолог.

По словам врача, томаты, картофель, морковь, сельдерей и петрушка могут вызывать аллергические реакции. Их следует вводить в детский рацион постепенно, внимательно следя за реакцией организма. Взрослым также лучше избегать этих продуктов во время обострений сезонных аллергий.

Также врач напомнила, что многие паслёновые, включая томаты и картофель, содержат соланин, который может вызывать боли в суставах. Рекомендуется ограничить их потребление или отдавать предпочтение молодым плодам, в которых уровень соланина ниже, подытожила она.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

