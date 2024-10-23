Враг кожи: турецкий врач назвала продукт, вызывающий преждевременное старение

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

С возрастом кожа начинает стареть, но у некоторых людей этот процесс может начаться значительно раньше. Основной причиной этого является неправильное питание, рассказала "Иносми" турецкий доктор Салина Зимри. Она перечислила продукты, которые могут способствовать появлению морщин и складок.

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По мнению врача, главным врагом кожи является сахар. Чрезмерное употребление сахара запускает процесс гликирования, в результате которого молекулы сахара ослабляют два ключевых белка, отвечающих за красоту кожи — коллаген и эластин. Недостаток этих белков приводит к потере упругости кожи, её обвисанию и образованию складок, отметила Зимри.

Эксперт рекомендует значительно сократить потребление сладостей и продуктов с высоким содержанием сахара. Также важно включить в рацион продукты, способствующие синтезу коллагена и эластина. По её словам, особенно полезны рыба, яйца, авокадо, грецкие орехи и брокколи.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

