Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием сайтов знакомств
Отпуск и спорт: как оставаться в форме на отдыхе
Как избежать скачков давления в пожилом возрасте
Минпросвещения: введение "Разговоров о важном" в детсадах прорабатывают эксперты
Индия увеличила импорт алмазов
Почему российские автомобили станут дороже с 1 января 2025 года
Дефицит кадров в Москве к 2030 году может составить 1 млн человек
Почему Lexus GX с пробегом свыше 300 тыс. км всё ещё ценится на рынке
Правительство: одним из стимулов для глав госкомпаний станет снижение премий

Как витамин А из печени влияет на курильщиков и беременных женщин

1:27
Еда

Печень часто рекомендуют для укрепления здоровья, так как она богата витаминами и минералами. Однако, в некоторых случаях употребление этого субпродукта может иметь обратный эффект.

Как витамин А из печени влияет на курильщиков и беременных женщин
Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Несмотря на то, что печень содержит полезные элементы, злоупотребление продуктом может навредить, отмечает нутрициолог Мария Шкап. Особенно это касается витамина А, который в больших дозах опасен для заядлых курильщиков. Ученые доказали, что этот витамин может спровоцировать развитие рака лёгких у людей, склонных к этому заболеванию, например, из-за длительного пристрастия к сигаретам.

По словам Марии Шкап, для безопасного усвоения витамина А курильщикам необходимо полностью отказаться от вредной привычки и подождать не менее 10 лет. За это время негативные последствия курения будут нивелированы.

"Курильщикам этот витамин противопоказан абсолютно", — подчеркнула нутрициолог.

Кроме того, витамин А в больших дозах может быть вреден для беременных женщин и людей с повышенным содержанием меди в организме.

Мнение о том, что печень накапливает токсины, особенно говяжья, — это миф. Если есть беспокойство по поводу её чистоты, можно заменить говяжью печень на кроличью или баранью, советует эксперт. Полностью исключать этот "суперфуд" без противопоказаний не стоит.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Еда и рецепты
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов Дмитрий Плотников Слёзы, похороны и каннибализм: как животные реагируют на смерть Игорь Буккер Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты Олег Володин
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Последние материалы
Минпросвещения: введение "Разговоров о важном" в детсадах прорабатывают эксперты
Индия увеличила импорт алмазов
Почему российские автомобили станут дороже с 1 января 2025 года
Дефицит кадров в Москве к 2030 году может составить 1 млн человек
Почему Lexus GX с пробегом свыше 300 тыс. км всё ещё ценится на рынке
Правительство: одним из стимулов для глав госкомпаний станет снижение премий
Врач раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России
В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев
Ученые зафиксировали на Солнце необычное явление
Что скрывают яркие цветы: как выбрать цветущие растения и не разочароваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.