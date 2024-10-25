Как витамин А из печени влияет на курильщиков и беременных женщин

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Печень часто рекомендуют для укрепления здоровья, так как она богата витаминами и минералами. Однако, в некоторых случаях употребление этого субпродукта может иметь обратный эффект.

Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Несмотря на то, что печень содержит полезные элементы, злоупотребление продуктом может навредить, отмечает нутрициолог Мария Шкап. Особенно это касается витамина А, который в больших дозах опасен для заядлых курильщиков. Ученые доказали, что этот витамин может спровоцировать развитие рака лёгких у людей, склонных к этому заболеванию, например, из-за длительного пристрастия к сигаретам.

По словам Марии Шкап, для безопасного усвоения витамина А курильщикам необходимо полностью отказаться от вредной привычки и подождать не менее 10 лет. За это время негативные последствия курения будут нивелированы.

"Курильщикам этот витамин противопоказан абсолютно", — подчеркнула нутрициолог.

Кроме того, витамин А в больших дозах может быть вреден для беременных женщин и людей с повышенным содержанием меди в организме.

Мнение о том, что печень накапливает токсины, особенно говяжья, — это миф. Если есть беспокойство по поводу её чистоты, можно заменить говяжью печень на кроличью или баранью, советует эксперт. Полностью исключать этот "суперфуд" без противопоказаний не стоит.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.



