Самые покупаемые продукты в России: от соли до растительного масла

Поваренная соль стала самым покупаемым продуктом среди россиян, как выяснили аналитики. Они изучили 30 тысяч популярных рецептов, которые чаще всего готовят в российских семьях.

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В тройку лидеров также вошли яйца и сахар. Всего в список наиболее популярных продуктов вошли свыше тысячи ингредиентов, которые разделили на несколько категорий: «молочные продукты и яйца», «мясо и субпродукты», «бакалея», «овощи, зелень и фрукты», «приправы».

Среди мясных продуктов наибольшую популярность имеет куриное мясо, а среди молочных — сливочное масло. В категории «овощи, зелень и фрукты» лидирует лук, среди специй — чёрный перец, а в категории «бакалея» самым покупаемым товаром оказалось растительное масло.

Также россияне часто покупают чеснок, морковь и пшеничную муку, а реже всего — лен, птитим, соевую спаржу, икру сазана, берёзовые почки, льняное масло и пророщенные зерна.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



