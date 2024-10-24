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Рыба и здоровье: сколько нужно есть, чтобы защититься от инфекций

1:16
Еда

Любая рыба является источником рыбьего жира, омега-3 жирных кислот, белка, фосфора и других важных элементов для укрепления здоровья. Но сколько морепродуктов нужно употреблять, чтобы восполнить дефициты?

Рыба и здоровье: сколько нужно есть, чтобы защититься от инфекций
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Диетолог Нурия Дианова подчеркнула, что с наступлением осени пополнение дефицитов становится особенно важным. Это помогает укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Многие прибегают к добавкам с рыбьим жиром, но эксперт предупредила, что недостающие вещества можно получить из натуральных продуктов.

Качественные витаминно-минеральные комплексы стоят дорого, и их покупка может быть затратной, отметила Дианова. Для восполнения омега-3 достаточно употреблять красную рыбу хотя бы два раза в неделю. Столько же раз рекомендуется есть и белую рыбу. Также полезно добавить в рацион печень трески, подав её на завтрак с подсушенным цельнозерновым хлебом.

"Для полноценного завтрака рядом можно положить овощной гарнир", — посоветовала эксперт.

Кроме того, полезными будут растительные источники омега-кислот, такие как орехи и семена льна.

Уточнения

Иммуните́т  человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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