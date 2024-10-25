Почему не стоит есть помидоры в неограниченных количествах

Помидоры считаются овощами, и многие полагают, что их можно есть в неограниченных количествах. Однако терапевт и диетолог Олег Кривченков предупреждает, что это не так.
Злоупотребление любыми продуктами, даже полезными, может негативно сказаться на здоровье, и помидоры не являются исключением. По словам специалиста, чрезмерное употребление этих овощей может нанести вред организму.
Томаты низкокалорийны и богаты витаминами А, С, железом, магнием и кальцием, что делает их подходящими для диетического питания. Но слишком сильно акцентировать на них своё меню не стоит.
В беседе с "Лентой.ру" врач объяснил, что в помидорах содержится природный токсин соланин и щавелевая кислота. Соланин опасен для всех, а щавелевая кислота представляет угрозу для людей с мочекаменной болезнью. Вместе эти вещества могут оказывать "двойной" негативный эффект и, например, стимулировать аутоиммунные процессы в организме. Теоретически чрезмерное употребление томатов может даже привести к развитию аутоиммунного тиреоидита и других заболеваний.
Солани́н — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием. Поступление в организм человека и животного большого количества соланина приводит к отравлению.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.