Почему не стоит есть помидоры в неограниченных количествах

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Помидоры считаются овощами, и многие полагают, что их можно есть в неограниченных количествах. Однако терапевт и диетолог Олег Кривченков предупреждает, что это не так.

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Злоупотребление любыми продуктами, даже полезными, может негативно сказаться на здоровье, и помидоры не являются исключением. По словам специалиста, чрезмерное употребление этих овощей может нанести вред организму.

Томаты низкокалорийны и богаты витаминами А, С, железом, магнием и кальцием, что делает их подходящими для диетического питания. Но слишком сильно акцентировать на них своё меню не стоит.

В беседе с "Лентой.ру" врач объяснил, что в помидорах содержится природный токсин соланин и щавелевая кислота. Соланин опасен для всех, а щавелевая кислота представляет угрозу для людей с мочекаменной болезнью. Вместе эти вещества могут оказывать "двойной" негативный эффект и, например, стимулировать аутоиммунные процессы в организме. Теоретически чрезмерное употребление томатов может даже привести к развитию аутоиммунного тиреоидита и других заболеваний.

Уточнения

Солани́н — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием. Поступление в организм человека и животного большого количества соланина приводит к отравлению.



