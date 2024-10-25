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Полезные перекусы: что есть, чтобы справиться с психоэмоциональным напряжением

1:37
Еда

Стресса не избежать, но его можно пережить с минимальными последствиями для здоровья. Как это сделать, рассказала диетолог Полина Журавлёва.

Полезные перекусы: что есть, чтобы справиться с психоэмоциональным напряжением
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Часто после сложных ситуаций дома или на работе люди тянутся к вредной пище — фастфуду, сладостям и чипсам. Такое поведение называют "заеданием стресса".

Однако, по мнению эксперта, стресс действительно можно "заедать", но лучше выбирать продукты, которые положительно влияют на мозг и способствуют повышению уровня серотонина. Именно мозг наиболее страдает во время стресса, подчеркнула диетолог.

В трудные периоды стоит включать в рацион жирную рыбу, орехи, цельнозерновые продукты и семена. Они богаты омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В, которые снижают уровень кортизола и улучшают работу нервной системы. Если сильно хочется сладкого, предпочтение лучше отдавать тёмному шоколаду. Он богат антиоксидантами и способствует выработке эндорфинов, добавила Журавлёва.

Также овощи и ягоды помогут справиться со стрессом. Природными антидепрессантами являются малина, клубника, черника, капуста и листовые салаты, отметила диетолог. Журавлёва добавила, что вредная пища в период стресса только усилит депрессивное состояние и повысит тревожность.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рекомендовал "заедать" психоэмоциональное напряжение хрустящими овощами, такими как морковь или сельдерей.

Уточнения

Стресс  — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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