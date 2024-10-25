Скрытая угроза: чем опасны деликатесные субпродукты

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Говяжьи мозги считаются деликатесом, так как содержат множество питательных веществ и витаминов. Однако последние исследования показывают, что их употребление может быть вредным для здоровья, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Фото: flickr by Ларри Хоффман, CC BY 2.0

По её словам, в составе говяжьих мозгов, наряду с полезными элементами, присутствует много насыщенных жиров и холестерина. Их избыток может привести к развитию атеросклероза — заболевания, которое особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Кроме того, в говяжьих мозгах были обнаружены прионные белки. Эти вещества способны изменять структуру белков в человеческом мозге и могут провоцировать развитие нейродегенеративных заболеваний, добавила Гусакова.

Ещё одним не самым полезным субпродуктом является куриная кожа. По словам нутрициолога, она особенно опасна для людей с диабетом и гипертонией. Также куриная кожа способствует образованию холестериновых бляшек, что может привести к атеросклерозу, пояснила Гусакова.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.



