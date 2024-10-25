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Зачем хозяйки кладут монетку в морозилку: простой лайфхак для вашей безопасности

1:20
Еда

Опытные хозяйки часто используют простой трюк с монеткой в морозильной камере, чтобы избежать отравления продуктами, которые там хранятся. Как это работает?

Зачем хозяйки кладут монетку в морозилку: простой лайфхак для вашей безопасности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам экспертов, этот лайфхак особенно полезен, если вы уезжаете из дома на длительное время. Монетка поможет определить, отключалось ли электричество в квартире, что могло повлиять на сохранность замороженных продуктов.

Даже кратковременное отключение электричества может привести к порче замороженных продуктов, особенно мяса и рыбы. Употребление таких продуктов может быть опасным для здоровья.

Суть способа заключается в том, чтобы понять, как долго в квартире не было света. Для этого нужно налить воду в пластиковый или бумажный стакан, заморозить её и положить сверху монетку.

Если после возвращения домой вы обнаружите, что монетка оказалась покрытой льдом или находится внутри, а не на поверхности, значит, свет в квартире отключали. Чем глубже монетка ушла в лед, тем дольше морозильная камера оставалась выключенной.

В таком случае следует обязательно проверить мясо и рыбу. По мнению специалистов, если монетка опустилась под слой льда, лучше отказаться от употребления этих продуктов в пищу.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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