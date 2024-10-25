Зачем хозяйки кладут монетку в морозилку: простой лайфхак для вашей безопасности

Опытные хозяйки часто используют простой трюк с монеткой в морозильной камере, чтобы избежать отравления продуктами, которые там хранятся. Как это работает?
По словам экспертов, этот лайфхак особенно полезен, если вы уезжаете из дома на длительное время. Монетка поможет определить, отключалось ли электричество в квартире, что могло повлиять на сохранность замороженных продуктов.
Даже кратковременное отключение электричества может привести к порче замороженных продуктов, особенно мяса и рыбы. Употребление таких продуктов может быть опасным для здоровья.
Суть способа заключается в том, чтобы понять, как долго в квартире не было света. Для этого нужно налить воду в пластиковый или бумажный стакан, заморозить её и положить сверху монетку.
Если после возвращения домой вы обнаружите, что монетка оказалась покрытой льдом или находится внутри, а не на поверхности, значит, свет в квартире отключали. Чем глубже монетка ушла в лед, тем дольше морозильная камера оставалась выключенной.
В таком случае следует обязательно проверить мясо и рыбу. По мнению специалистов, если монетка опустилась под слой льда, лучше отказаться от употребления этих продуктов в пищу.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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