Какие специи входят в тыквенную смесь и как они действуют на организм

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

"Тыквенная специя", или Pumpkin Pie Spice, — это смесь пряностей, которая часто используется в "осенних" рецептах, таких как пироги или латте.

Фото: commons.wikimedia.org by Henna, CC BY-SA 1.0

Интересно, что в составе этой добавки нет сушёной тыквы. Она состоит из пряностей, которые хорошо сочетаются с блюдами из тыквы: корицы, гвоздики, имбиря, душистого перца и мускатного ореха.

Эксперты по питанию рекомендуют добавлять эту смесь не только в осенние блюда, но и круглый год. Ведь такой набор специй улучшает самочувствие и приносит пользу независимо от сезона.

Специалисты отметили, что "тыквенная специя" богата антиоксидантами, которые замедляют старение, поддерживают работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, нормализуют уровень сахара в крови, снижают воспаления и даже помогают защититься от рака.

"Имбирь, гвоздика и корица содержат такие вещества, как гингерол, эвгенол и коричный альдегид. Исследования показывают, что эти природные соединения могут замедлять воспалительные реакции в организме. Однако для полного понимания их механизма работы требуются дополнительные исследования", — говорят специалисты.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

