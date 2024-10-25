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Как избежать сухости или жирности в фарше: рекомендации

1:13
Еда

Фарш только из свинины бывает слишком жирным, а из курицы — сухим. Эндокринолог Мария Калошина раскрыла секрет приготовления сбалансированного фарша.

Как избежать сухости или жирности в фарше: рекомендации
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, CC0

Специалист рекомендует смешивать мясо разных видов в один фарш, что позволяет улучшить его вкусовые качества и делает его более полезным.

Калошина напомнила, что фарш из курицы или индейки содержит много белка и мало жира, что идеально подходит для диетического питания. Однако блюда из такого фарша могут быть слишком сухими. Чтобы избежать этого, она рекомендует смешивать фарш из птицы со свиным или говяжьим фаршем.

Фарш из птицы и красного мяса содержит много витаминов группы В, калия, селена и фосфора. При этом сочетание этих видов мяса позволяет получить незаменимое гемовое железо, которого практически нет в птице. Поэтому людям с анемией рекомендуется добавлять красное мясо в рацион.

"Если вкус красного мяса не нравится, его можно смешать с фаршем птицы, чтобы сохранить содержание этого важного микроэлемента", — советует Мария Калошина.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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