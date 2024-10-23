Вкусный напиток без сахара для поддержания иммунитета

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Полезный напиток со специями на основе ягод.

Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, CC0

Ингредиенты

150 г клюквы, 150 — 200 г черники, крупный апельсин, 25-40 мл питьевой воды, корица по вкусу.

Для украшения: розмарин, мята.

Приготовление

Апельсин тщательно вымойте при помощи губки или щётки. Нарежьте его на кусочки вместе с кожурой. В чашу блендера положите клюкву, чернику, апельсин и добавьте воду. Разбейте блендером до консистенции чуть гуще детского пюре. Разлейте по формам, украсьте розмарином и мятой. Отправьте в морозилку.

Употребление

Положите кубик в чашку, залейте кипятком, можно добавить 1 ч. л. мёда.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



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