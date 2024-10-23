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Вкусный напиток без сахара для поддержания иммунитета

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Еда

Полезный напиток со специями на основе ягод.

Вкусный напиток без сахара для поддержания иммунитета
Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, CC0

Ингредиенты

150 г клюквы, 150 — 200 г черники, крупный апельсин, 25-40 мл питьевой воды, корица по вкусу.

Для украшения: розмарин, мята.

Приготовление

  1. Апельсин тщательно вымойте при помощи губки или щётки. Нарежьте его на кусочки вместе с кожурой.
  2. В чашу блендера положите клюкву, чернику, апельсин и добавьте воду. Разбейте блендером до консистенции чуть гуще детского пюре.
  3. Разлейте по формам, украсьте розмарином и мятой. Отправьте в морозилку.

Употребление

Положите кубик в чашку, залейте кипятком, можно добавить 1 ч. л. мёда.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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