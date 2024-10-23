Вкусный напиток без сахара для поддержания иммунитета

Полезный напиток со специями на основе ягод.
150 г клюквы, 150 — 200 г черники, крупный апельсин, 25-40 мл питьевой воды, корица по вкусу.
Для украшения: розмарин, мята.
Положите кубик в чашку, залейте кипятком, можно добавить 1 ч. л. мёда.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.
Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
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В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.