Врач-диетолог о сладком перце: не дайте вашему здоровью пострадать

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-диетолог Анжелика Дюваль поделилась своими мыслями о сладком перце, его полезных и вредных свойствах. Она отметила, что этот овощ содержит треть суточной нормы кобальта. Поэтому, если у вас нет противопоказаний, рекомендуется есть сладкий перец в сыром виде.

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Это особенно важно для людей с проблемами щитовидной железы, гормональным дисбалансом и железодефицитной анемией.

Однако не стоит забывать и о потенциальном вреде. Сладкий перец, как и другие пасленовые овощи, содержит яды — алкалоиды. Если у вас есть заболевания печени, почек, сердца или суставов, от сладкого перца лучше отказаться.

"Если у человека имеются проблемы с печенью или почками, а также нарушения в выделительной системе, перец, как и картофель, баклажаны и томаты, нужно исключить из рациона. Кроме того, не рекомендуется употреблять его при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе и язвенных заболеваниях", — добавила Дюваль.

Важно помнить, что материалы новостного характера не заменяют консультацию врача. Прежде чем принимать какие-либо решения, лучше проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

