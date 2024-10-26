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Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя

1:11
Еда

Эксперты рассказали, сколько шоколада можно безопасно употреблять в день, чтобы не навредить своему здоровью. Согласно их рекомендациям, оптимальная доза составляет 50 граммов — это примерно половина стандартной плитки шоколада.

Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Однако важно, чтобы это был темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, и лучше всего его есть в первой половине дня. Эти данные актуальны для взрослых.

Доктор медицинских наук отметил, что людям, занимающимся физическим трудом или спортом, разрешается немного увеличить эту норму.

Однако стоит учесть, что вечерний перекус шоколадом не рекомендуется из-за его высокой калорийности и наличия алкалоидов, которые могут возбуждать нервную систему. По сути, молочный и темный шоколад имеют схожую калорийность, но темный считается более полезным благодаря более высокому содержанию какао-бобов.

Чрезмерное употребление шоколада может привести к набору веса и увеличить риск нарушения углеводного обмена, подчеркивает автора сайта "ferra.ru" Ксения Мурашева.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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