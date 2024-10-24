Хозяйки рассказали, как продлить свежесть бананов и предотвратить их потемнение

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы не ездить в магазин каждый день, многие хозяйки предпочитают закупать продукты с запасом. Это касается не только бакалеи, такой как масло и крупы, но и овощей с фруктами.

Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Например, картофель и свёкла могут храниться неделями, а иногда и месяцами при правильных условиях. Однако с фруктами ситуация сложнее, особенно с бананами. Часто бывает, что уже на следующий день после покупки их кожура начинает чернеть, и есть такие плоды становится не очень приятно.

Тем не менее, выбрасывать почерневшие бананы не обязательно — они прекрасно подойдут для выпечки. Но если хочется сохранить их свежесть подольше, полезно знать, как правильно хранить фрукты.

Оказывается, есть простой способ: достаточно обмотать плодоножку банана (или всей связки) полиэтиленом. Такой нехитрый трюк предотвратит преждевременное потемнение плодов.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

