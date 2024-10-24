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Простые хитрости, которые сделают овощные блюда ярче и вкуснее

1:20
Еда

Овощи играют ключевую роль в здоровом питании, а умение их правильно готовить может существенно улучшить вкус и внешний вид блюд. Вот несколько простых, но эффективных советов, которые подойдут и новичкам, и опытным кулинарам.

Простые хитрости, которые сделают овощные блюда ярче и вкуснее
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Если хотите добавить овощи в суп, начните с их тушения на медленном огне. Эта небольшая хитрость придаст овощам более насыщенный вкус и сократит время готовки на 10-15 минут.

Для овощных салатов тоже есть свой трюк: вместо традиционного ножа используйте овощечистку. С её помощью можно нарезать ингредиенты на тонкие, аккуратные ломтики, которые будут выглядеть более эстетично, чем обычные кусочки.

Ещё один совет касается приготовления запеченного картофеля — популярного гарнира. Чтобы блюдо получилось особенно вкусным, сначала отваривайте картофель в течение 10 минут, затем дайте ему немного подсохнуть в дуршлаге. После этого выложите на противень и полейте смесью из оливкового и сливочного масла с добавлением винного уксуса, трав и специй. Выпекайте картофель при 180 градусах около часа, чтобы он приобрел хрустящую корочку и аппетитный аромат.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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