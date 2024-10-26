Простые фразы, меняющие привычки: как сделать так, чтобы ваши дети ели овощи

Ученые нашли простой способ, который помогает приучить детей к полезной, но не самой аппетитной пище. Исследования, проведенные в Университете штата Вашингтон и Государственном университете Флориды, показали, что правильные слова могут значительно повлиять на желание детей пробовать здоровую еду.
Ссылаясь на предыдущие исследования, группа ученых выяснила, что вдохновляющие фразы могут изменить восприятие еды детьми. Профессор Джейн Ланиган, одна из авторов исследования, отмечает, что каждый ребенок мечтает быть сильнее и быстрее своих сверстников.
Исходя из этого, команда разработала список "детских фраз", которые помогают формировать любовь к здоровому питанию.
В рамках шестинедельного эксперимента участвовали 87 детей в возрасте от трех до пяти лет. Два раза в неделю им предлагали любимые продукты, а в остальные дни — менее привлекательную еду, но с мотивирующими записками. Например, "это поможет тебе стать выше и бегать быстрее".
По завершении эксперимента ученые обнаружили, что дети начали в два раза чаще есть непривлекательные продукты по сравнению с началом исследования.
Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.
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