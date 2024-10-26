Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как удобрять чеснок при осенней посадке
Как сохранить молодость: секреты косметолога о типах старения
Привычки, которые добавят 10 лет жизни — начните уже сегодня
Шаг за шагом к цели: фитнес-эксперт о мотивации для новичков
Певица Корнелия Манго сообщила об угрозе выкидыша: я была в ужасе
Хэллоуин в Кот-д'Оре: экскурсии с привидениями и дегустации вин на каждый вкус
Как помочь собаке справиться с тревогой и стрессом: советы ветеринаров
Осень не страшна: пять секретов для идеальных губ
Головокружение при вставании: почему у вас темнеет в глазах

Простые фразы, меняющие привычки: как сделать так, чтобы ваши дети ели овощи

1:18
Еда

Ученые нашли простой способ, который помогает приучить детей к полезной, но не самой аппетитной пище. Исследования, проведенные в Университете штата Вашингтон и Государственном университете Флориды, показали, что правильные слова могут значительно повлиять на желание детей пробовать здоровую еду.

Простые фразы, меняющие привычки: как сделать так, чтобы ваши дети ели овощи
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ссылаясь на предыдущие исследования, группа ученых выяснила, что вдохновляющие фразы могут изменить восприятие еды детьми. Профессор Джейн Ланиган, одна из авторов исследования, отмечает, что каждый ребенок мечтает быть сильнее и быстрее своих сверстников.

Исходя из этого, команда разработала список "детских фраз", которые помогают формировать любовь к здоровому питанию.

В рамках шестинедельного эксперимента участвовали 87 детей в возрасте от трех до пяти лет. Два раза в неделю им предлагали любимые продукты, а в остальные дни — менее привлекательную еду, но с мотивирующими записками. Например, "это поможет тебе стать выше и бегать быстрее".

По завершении эксперимента ученые обнаружили, что дети начали в два раза чаще есть непривлекательные продукты по сравнению с началом исследования.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
Авто
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов
Правила игры
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
UTair изменяет правила провоза ручной клади
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Последние материалы
Как сохранить молодость: секреты косметолога о типах старения
Привычки, которые добавят 10 лет жизни — начните уже сегодня
Простые фразы, меняющие привычки: как сделать так, чтобы ваши дети ели овощи
Шаг за шагом к цели: фитнес-эксперт о мотивации для новичков
Певица Корнелия Манго сообщила об угрозе выкидыша: я была в ужасе
Хэллоуин в Кот-д'Оре: экскурсии с привидениями и дегустации вин на каждый вкус
Как помочь собаке справиться с тревогой и стрессом: советы ветеринаров
Осень не страшна: пять секретов для идеальных губ
Головокружение при вставании: почему у вас темнеет в глазах
Певица Клава Кока показала, как справляется с грустью из-за разрыва отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.