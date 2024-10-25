Шарики из трески: любимая закуска в Бразилии, которую стоит попробовать

Шарики из трески — это одна из самых популярных закусок в Бразилии! Особенно приятно наслаждаться ими в теплый вечер с холодным пивом или освежающим напитком. Давайте разберёмся в этом настоящем португальском рецепте!
В сковороду налейте 1 столовую ложку растительного или оливкового масла и обжарьте лук до золотистого цвета.
В миску положите обжаренный лук, добавьте отваренный и отжатый картофель, яйцо, натёртую треску, панировочные сухари, оставшуюся петрушку, чёрный перец и соль.
Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
С помощью столовой ложки сформируйте небольшие шарики и обжарьте их в горячем масле до золотистой корочки. Подавайте горячими.
Совет: Для более насыщенного вкуса добавьте в массу две столовые ложки оливкового масла!
Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.