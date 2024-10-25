Шарики из трески: любимая закуска в Бразилии, которую стоит попробовать

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарики из трески — это одна из самых популярных закусок в Бразилии! Особенно приятно наслаждаться ими в теплый вечер с холодным пивом или освежающим напитком. Давайте разберёмся в этом настоящем португальском рецепте!

Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi, PDM

Ингредиенты

500 г вареной и натертой трески

500 г отварного картофеля (примерно 4 средних картофелины)

1 взбитое яйцо

1/4 стакана панировочных сухарей

1 маленькая луковица, нарезанная

Петрушка, молотый черный перец и соль по вкусу

Масло для жарки

Как приготовить шарики с треской

В сковороду налейте 1 столовую ложку растительного или оливкового масла и обжарьте лук до золотистого цвета.

В миску положите обжаренный лук, добавьте отваренный и отжатый картофель, яйцо, натёртую треску, панировочные сухари, оставшуюся петрушку, чёрный перец и соль.

Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

С помощью столовой ложки сформируйте небольшие шарики и обжарьте их в горячем масле до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Совет: Для более насыщенного вкуса добавьте в массу две столовые ложки оливкового масла!

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

