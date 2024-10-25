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Шарики из трески: любимая закуска в Бразилии, которую стоит попробовать

1:20
Еда

Шарики из трески — это одна из самых популярных закусок в Бразилии! Особенно приятно наслаждаться ими в теплый вечер с холодным пивом или освежающим напитком. Давайте разберёмся в этом настоящем португальском рецепте!

Шарики из трески: любимая закуска в Бразилии, которую стоит попробовать
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi, PDM

Ингредиенты

  • 500 г вареной и натертой трески
  • 500 г отварного картофеля (примерно 4 средних картофелины)
  • 1 взбитое яйцо
  • 1/4 стакана панировочных сухарей
  • 1 маленькая луковица, нарезанная
  • Петрушка, молотый черный перец и соль по вкусу
  • Масло для жарки

Как приготовить шарики с треской

В сковороду налейте 1 столовую ложку растительного или оливкового масла и обжарьте лук до золотистого цвета.
В миску положите обжаренный лук, добавьте отваренный и отжатый картофель, яйцо, натёртую треску, панировочные сухари, оставшуюся петрушку, чёрный перец и соль.

Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
С помощью столовой ложки сформируйте небольшие шарики и обжарьте их в горячем масле до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Совет: Для более насыщенного вкуса добавьте в массу две столовые ложки оливкового масла!

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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