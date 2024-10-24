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Витамины в гранатах: мифы и факты о влиянии на похудение

1:49
Еда

Гранаты — это настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают снизить воспаление и улучшить сердечную деятельность. Однако, как подчеркивают эксперты, ежедневное употребление всего 4 столовых ложек гранатов — это слишком мало, чтобы ощутить реальную пользу для здоровья, роста волос или снижения веса.

Витамины в гранатах: мифы и факты о влиянии на похудение
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

По словам доктора Дилипа Гуде, старшего консультанта больницы Яшода в Хайдарабаде, для устойчивого похудения необходимо комплексно подходить к своему здоровью, сочетая сбалансированное питание с регулярной физической активностью.

Гранаты, конечно, низкокалорийные и богаты клетчаткой, но они не являются волшебным решением для потери веса или улучшения роста волос. Это требует правильного плана питания.

Рост волос также зависит от множества факторов, включая генетику, гормоны, питание и общее состояние здоровья. Хотя антиоксиданты и противовоспалительные свойства гранатов действительно полезны, нет никаких доказательств того, что они способны в одиночку помочь в росте волос или похудении.

Диетолог Нупуур Патил из фитнес-центра Nupuur Patil Fitness добавляет, что просто добавление 4 ложек граната в рацион — это недостаточно для достижения оптимального здоровья. Для этого нужен целостный подход, включающий здоровое питание, физические упражнения и заботу о себе.

Эксперты единогласно утверждают, что гранаты могут улучшить иммунитет и кровообращение, но это всего лишь часть головоломки. Чтобы поддерживать здоровый образ жизни, необходимо сочетать полезные продукты с физической активностью и общим благополучием.

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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