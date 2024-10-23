Шикарное блюдо азиатской кухни — рис с яйцом и креветками

Это блюдо можно готовить и с другими морепродуктами, например, кальмарами, мидиями или морским коктейлем.
150-200 г риса басмати, половина болгарского перца, половина луковицы, 200-250 г сырых очищенных креветок, 2 яйца, немного зелёного лука, 1 ст. л. масла для жарки, 1 ст. л. кунжутного или оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, ¼ ч. л. натёртого свежего или сушёного имбиря, 1 ст. л. кунжута.
Приятного аппетита!
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Азиатская кухня (восточноазиатская кухня) — обобщающий термин, используемый, как правило, для общего названия кухонь восточной, южной, и юго-восточной Азии.
Басма́ти — разновидность ароматного риса с мелкими длинными зёрнами, общее название ряда сортов.
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
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