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Шикарное блюдо азиатской кухни — рис с яйцом и креветками

1:25
Еда

Это блюдо можно готовить и с другими морепродуктами, например, кальмарами, мидиями или морским коктейлем.

Шикарное блюдо азиатской кухни — рис с яйцом и креветками
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

150-200 г риса басмати, половина болгарского перца, половина луковицы, 200-250 г сырых очищенных креветок, 2 яйца, немного зелёного лука, 1 ст. л. масла для жарки, 1 ст. л. кунжутного или оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, &frac14 ч. л. натёртого свежего или сушёного имбиря, 1 ст. л. кунжута.

Приготовление

  1. Рис отварите до готовности.
  2. Лук и болгарский перец порежьте мелким кубиком и обжарьте пару минут на сковороде.
  3. Креветки разрежьте на 3-4 части и добавьте в сковороду к овощам.
  4. Добавьте имбирь и чеснок, перемешайте.
  5. Через пару минут сдвиньте смесь в одну часть сковороды, а на вторую часть вылейте перемешанные вилкой яйца. Когда яйца немного поджарятся, перемешайте с овощами и креветками.
  6. Выложите на сковороду рис, зелёный лук, налейте масло и соевый соус и ещё раз тщательно перемешайте.
  7. Подавайте, посыпав кунжутом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Азиатская кухня (восточноазиатская кухня) — обобщающий термин, используемый, как правило, для общего названия кухонь восточной, южной, и юго-восточной Азии.

Басма́ти — разновидность ароматного риса с мелкими длинными зёрнами, общее название ряда сортов.

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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