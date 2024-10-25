Лето на вашей тарелке: приготовьте манговый пудинг с этим простым рецептом

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Побалуйте себя летним удовольствием с изысканными рецептами на основе манго. Этот сочный фрукт прекрасно сочетается с различными блюдами — от легких и освежающих до насыщенных и сливочных. Вы можете начать свой день с освежающего мангового смузи или порадовать себя нежным манговым ласси.

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Для тех, кто любит пикантные блюда, идеально подойдет манговая сальса или тропический салат из манго.

Если вы ищете что-то более сладкое, попробуйте манговое кокосовое мороженое — оно подарит вам настоящий тропический рай в каждом кусочке. Манговый сорбет станет идеальным десертом в жаркий день.

Для тех, кто любит выпечку, советуем обратить внимание на липкий рис с манго или манговый чизкейк — они поднимут ваши кулинарные эксперименты на новый уровень. Этот рецепт поможет вам насладиться насыщенным вкусом манго в любое время дня и подарит ощущение лета на вашей тарелке.

Ингредиенты для мангового запеченного пудинга

2 спелых манго, очищенных и нарезанных кубиками

1 стакан молока

1/2 стакана жирных сливок

1/2 стакана сахарного песка

2 яйца

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 стакана муки

Щепотка соли

Сахарная пудра для посыпки (по желанию)

Взбитые сливки или ванильное мороженое для подачи (по желанию)

Шаги по приготовлению мангового запеченного пудинга

Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте форму для выпечки маслом. Равномерно распределите кубики манго по форме для запекания. В отдельной миске взбейте молоко, сливки, сахар, яйца и ваниль. Добавьте муку и соль, перемешайте до однородности. Вылейте тесто на манго, чтобы они полностью покрылись. Запекайте 35-40 минут, пока пудинг не станет золотисто-коричневым. Дайте немного остыть и подавайте, посыпав сахарной пудрой и украсив взбитыми сливками или мороженым по желанию.

Этот ароматный манговый пудинг — идеальный десерт, который можно подавать теплым в качестве завершения летнего обеда или ужина.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

