Как сделать домашний бургер вкуснее, чем в ресторане

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что вкусный бургер можно попробовать только в ресторане, у меня для вас хорошие новости! Вы можете приготовить его дома из полезных ингредиентов и наслаждаться этим вкуснейшим бургером, не выходя из кухни.

Фото: pixabay.com by Meditations, PDM

Домашний бургер позволит не только сэкономить, но и сделать процесс приготовления веселым. Более того, вы сможете настроить рецепт под себя, добавив любимые ингредиенты и сделав его еще вкуснее.

Ингредиенты для бургера

Гамбургер:

1 кг фарша

1 кочан кудрявого салата, нарезанный тонкими полосками

3 огурца, нарезанные тонкими ломтиками

8 булочек для гамбургеров

150 г сыра чеддер

Специальный соус:

1 луковица, мелко нарезанная

5/4 стакана оливкового масла

1 ч. л. уксуса

1/2 стакана сахара

1 яичный желток

2 ст. л. томатного соуса

2 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. паприки

Кетчуп

Соль по вкусу

Как приготовить

Специальный соус

Готовится в два этапа. Сначала взбейте яичный желток с уксусом, лимонным соком и солью, постепенно добавляя 1,25 стакана оливкового масла, пока не получите густую консистенцию. В конце добавьте еще одну ложку лимонного сока и отложите.

Во втором этапе смешайте кетчуп, сахар, лук, томатный соус, уксус, паприку и соль, затем постепенно добавляйте оставшееся оливковое масло. Соедините обе смеси и аккуратно перемешайте, регулируя количество красного соуса по вкусу.

Гамбургер

Приправьте фарш солью, перцем и любимыми специями, добавьте немного оливкового масла. Сформируйте восемь котлет и обжарьте их на гриле. Когда мясо будет готово, положите сверху ломтик чеддера, чтобы он растаял.

Сборка бургера

Разрежьте булочки пополам, намажьте специальный соус, добавьте салат, котлету с сыром и пару ломтиков огурца. Если хотите, можно собрать двойной бургер, используя нижнюю часть булочки в качестве дополнительного слоя.

Если вам нравится экспериментировать с закусками, этот рецепт позволит сделать ваш бургер не только полезнее, но и невероятно вкусным!

Уточнения

Га́мбургер (англ. hamburger, сокр. бу́ргер) — горячее блюдо, обычно состоящее из котлеты из измельчённого мяса, как правило, говядины, помещённой внутрь разрезанной пополам булочки.

