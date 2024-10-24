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Как сделать домашний бургер вкуснее, чем в ресторане

2:30
Еда

Если вам кажется, что вкусный бургер можно попробовать только в ресторане, у меня для вас хорошие новости! Вы можете приготовить его дома из полезных ингредиентов и наслаждаться этим вкуснейшим бургером, не выходя из кухни.

Как сделать домашний бургер вкуснее, чем в ресторане
Фото: pixabay.com by Meditations, PDM

Домашний бургер позволит не только сэкономить, но и сделать процесс приготовления веселым. Более того, вы сможете настроить рецепт под себя, добавив любимые ингредиенты и сделав его еще вкуснее.

Ингредиенты для бургера

Гамбургер:

  • 1 кг фарша
  • 1 кочан кудрявого салата, нарезанный тонкими полосками
  • 3 огурца, нарезанные тонкими ломтиками
  • 8 булочек для гамбургеров
  • 150 г сыра чеддер

Специальный соус:

  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 5/4 стакана оливкового масла
  • 1 ч. л. уксуса
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 яичный желток
  • 2 ст. л. томатного соуса
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. паприки
  • Кетчуп
  • Соль по вкусу

Как приготовить

Специальный соус

Готовится в два этапа. Сначала взбейте яичный желток с уксусом, лимонным соком и солью, постепенно добавляя 1,25 стакана оливкового масла, пока не получите густую консистенцию. В конце добавьте еще одну ложку лимонного сока и отложите.

Во втором этапе смешайте кетчуп, сахар, лук, томатный соус, уксус, паприку и соль, затем постепенно добавляйте оставшееся оливковое масло. Соедините обе смеси и аккуратно перемешайте, регулируя количество красного соуса по вкусу.

Гамбургер

Приправьте фарш солью, перцем и любимыми специями, добавьте немного оливкового масла. Сформируйте восемь котлет и обжарьте их на гриле. Когда мясо будет готово, положите сверху ломтик чеддера, чтобы он растаял.

Сборка бургера

Разрежьте булочки пополам, намажьте специальный соус, добавьте салат, котлету с сыром и пару ломтиков огурца. Если хотите, можно собрать двойной бургер, используя нижнюю часть булочки в качестве дополнительного слоя.

Если вам нравится экспериментировать с закусками, этот рецепт позволит сделать ваш бургер не только полезнее, но и невероятно вкусным!

Уточнения

Га́мбургер (англ. hamburger, сокр. бу́ргер) — горячее блюдо, обычно состоящее из котлеты из измельчённого мяса, как правило, говядины, помещённой внутрь разрезанной пополам булочки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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