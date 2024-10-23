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Удивительно быстрый рецепт: пудинг из сгущенки в микроволновке без лишних хлопот

1:39
Еда

Пудинг из сгущенного молока — настоящий хит среди десертов в Бразилии, и сегодня мы приготовим его в микроволновке. Это не только быстрее, но и ничуть не уступает классическому варианту. Всего 10 минут — и ваш пудинг готов! Осталось только охладить его в холодильнике на 4 часа, а затем аккуратно вынуть из формы.

Удивительно быстрый рецепт: пудинг из сгущенки в микроволновке без лишних хлопот
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY-SA 3.0

Начнем с карамели: смешайте полстакана воды и полстакана сахара в термостойкой стеклянной посуде и поставьте в микроволновку на высокую мощность на 7 минут. Не забывайте каждые 2 минуты перемешивать, чтобы смесь равномерно карамелизовалась. Важно не перегреть карамель, чтобы она не пригорела. Когда цвет станет приятного золотистого оттенка, достаньте смесь и дайте ей немного остыть.

Теперь перелейте карамель на дно формы для пудинга, предпочтительно стеклянной или пластиковой. Оставшиеся ингредиенты — банку сгущенного молока, две банки обычного молока, три яйца и чайную ложку кукурузного крахмала — смешайте в блендере до однородной массы в течение 3 минут.

Залейте полученную смесь в форму поверх карамели, накройте ее пищевой пленкой, сделав 6-7 небольших отверстий для выхода пара. Готовьте пудинг в микроволновке на высокой мощности 10-12 минут, в зависимости от мощности вашей печи. Когда верх пудинга станет плотным, он готов.

Осталось только охладить пудинг в течение 4 часов в холодильнике, а затем аккуратно извлечь его из формы и наслаждаться!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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