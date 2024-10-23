Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Эфиопии признали экономические успехи России в условиях санкций
Суд обязал автосалон вернуть пострадавшей 4,74 миллиона рублей за неисправный Porsche Macan
Вазелин, как база под макияж: стоит ли использовать его для создания идеальной основы?
Оригинальные идеи для оформления ванной комнаты
Исчезновение птиц: катастрофические последствия вмешательства человека
Почему многие туристы считают Каймановы острова идеальным местом для отдыха
Погрузитесь в мир белого винограда: 11 сортов, которые стоит попробовать прямо сейчас
Учёные достигли прорыва в лечении рака
Украина присвоила имущество и песни проживающей в РФ певицы Таисии Повалий

Хрустящая картошка фри за копейки: рецепт как в лучших ресторанах

1:10
Еда

Хотите приготовить картошку фри как в лучших ресторанах фаст-фуда? Это проще, чем кажется! Большой секрет хрустящего фастфуд-картофеля в его особом процессе подготовки и термических шоках. Самое важное — жарить картофель в замороженном виде.

Хрустящая картошка фри за копейки: рецепт как в лучших ресторанах
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Начнем с того, что заранее нарезаем четыре крупные картофелины соломкой и погружаем их на 20 минут в ледяную воду с добавлением столовой ложки уксуса. Затем сливаем воду, промываем картофель и отвариваем его в кипятке 5 минут. После этого дважды охлаждаем картофель в холодной воде, чтобы создать необходимый термический шок, который поможет ему сохранить хрустящую текстуру после обжарки.

Затем хорошо обсушиваем картофель и замораживаем его на противне в течение суток. После этого жарим замороженные ломтики в масле при температуре 180°C, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

Обратите внимание, что для жарки лучше всего подходит соевое масло — оно дешевле и полезнее многих других видов растительных масел.

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Sohu: в России хитро поступили с американским госдолгом
Россия
Sohu: в России хитро поступили с американским госдолгом Аудио 
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Деревья и кустарники
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Вазелин, как база под макияж: стоит ли использовать его для создания идеальной основы?
Оригинальные идеи для оформления ванной комнаты
Исчезновение птиц: катастрофические последствия вмешательства человека
Почему многие туристы считают Каймановы острова идеальным местом для отдыха
Погрузитесь в мир белого винограда: 11 сортов, которые стоит попробовать прямо сейчас
Учёные достигли прорыва в лечении рака
Украина присвоила имущество и песни проживающей в РФ певицы Таисии Повалий
Футбольный агент назвал причину, по которой достижение Акинфеева важнее рекорда Дзюбы
Промес может дебютировать за дубайский клуб
Россия и Эфиопия укрепляют сотрудничество в ООН: итоги встречи Путина и Ахмеда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.