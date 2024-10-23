Хрустящая картошка фри за копейки: рецепт как в лучших ресторанах

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить картошку фри как в лучших ресторанах фаст-фуда? Это проще, чем кажется! Большой секрет хрустящего фастфуд-картофеля в его особом процессе подготовки и термических шоках. Самое важное — жарить картофель в замороженном виде.

Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Начнем с того, что заранее нарезаем четыре крупные картофелины соломкой и погружаем их на 20 минут в ледяную воду с добавлением столовой ложки уксуса. Затем сливаем воду, промываем картофель и отвариваем его в кипятке 5 минут. После этого дважды охлаждаем картофель в холодной воде, чтобы создать необходимый термический шок, который поможет ему сохранить хрустящую текстуру после обжарки.

Затем хорошо обсушиваем картофель и замораживаем его на противне в течение суток. После этого жарим замороженные ломтики в масле при температуре 180°C, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

Обратите внимание, что для жарки лучше всего подходит соевое масло — оно дешевле и полезнее многих других видов растительных масел.

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

