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Как готовить говядину, чтобы она лучше всего сохраняла свои полезные свойства

1:28
Еда

Говядина считается одним из самых полезных видов красного мяса. Она богата железом и витамином B12, которые способствуют профилактике анемии и поддерживают здоровье кровеносной и нервной систем.

Как готовить говядину, чтобы она лучше всего сохраняла свои полезные свойства
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Специалисты Роскачества отметили в официальном Телеграм-канале ведомства, что железо из говядины усваивается организмом в шесть раз лучше, чем из растительных продуктов. В этом мясе также много белка, аминокислот и креатина, который способствует росту запаса энергии в мышцах. Поэтому говядину стоит включать в рацион спортсменов.

Женщинам рекомендуется употреблять до 150 граммов говядины в день, мужчинам — до 250 граммов, а детям и пожилым людям — до 100 граммов.

Наиболее полезными способами приготовления считаются приготовление на пару, тушение и жарка. Приготовление на пару позволяет быстрее сбросить лишний вес, а тушение в бульоне или соусе на медленном огне сохраняет большинство полезных веществ.

Жарить говядину также можно, но важно избегать длительной термической обработки и высоких температур. Если вы готовите стейк из говядины, обжарьте его на сковороде, а затем отправьте в духовку.

Повара рекомендуют обжаривать мясо с каждой стороны по две минуты, заворачивать в фольгу и отправлять в духовку для завершения приготовления.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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