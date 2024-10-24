Как готовить говядину, чтобы она лучше всего сохраняла свои полезные свойства

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Говядина считается одним из самых полезных видов красного мяса. Она богата железом и витамином B12, которые способствуют профилактике анемии и поддерживают здоровье кровеносной и нервной систем.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Специалисты Роскачества отметили в официальном Телеграм-канале ведомства, что железо из говядины усваивается организмом в шесть раз лучше, чем из растительных продуктов. В этом мясе также много белка, аминокислот и креатина, который способствует росту запаса энергии в мышцах. Поэтому говядину стоит включать в рацион спортсменов.

Женщинам рекомендуется употреблять до 150 граммов говядины в день, мужчинам — до 250 граммов, а детям и пожилым людям — до 100 граммов.

Наиболее полезными способами приготовления считаются приготовление на пару, тушение и жарка. Приготовление на пару позволяет быстрее сбросить лишний вес, а тушение в бульоне или соусе на медленном огне сохраняет большинство полезных веществ.

Жарить говядину также можно, но важно избегать длительной термической обработки и высоких температур. Если вы готовите стейк из говядины, обжарьте его на сковороде, а затем отправьте в духовку.

Повара рекомендуют обжаривать мясо с каждой стороны по две минуты, заворачивать в фольгу и отправлять в духовку для завершения приготовления.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

