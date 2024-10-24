Эксперт Балашов напомнил, что на рост цен на рыбу влияет природный фактор: год через год

3:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в разговоре с Pravda.Ru подчеркнул, что ожидаемое увеличение цен на рыбу в России обусловлено естественными факторами.

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Эксперт привел пример с уменьшением уловов лососевой рыбы на Дальнем Востоке в текущем году по сравнению с предыдущими периодами. Балашов выразил свою критику в отношении того, как часто успехи в рыбной промышленности приписываются усилиям человека, вместо признания влияния природных условий на уровень улова рыбы.

"По красной рыбе, по лососевой на Дальнем Востоке — это год через год. Урожайный год, неурожайный. Так природа регулирует. Этот год был неурожайный. Но, допустим, позапрошлый год тоже был неурожайный, но, всё-таки, мы наловили около 320 тысяч тонн, по-моему. В этом году - только 230 тонн. То есть минус 70. Следующий, 2025, будет урожайным, но не уверен, что сможем наловить около 609 тонн, возможно, 350-400, мы не знаем. Слава богу, есть вещи, которые люди не могут планировать. Природа сама решает за нас, как и что", — объяснил рыбопромышленник.

Кроме того, он обсудил ситуацию в Баренцевом море, где отметил снижение промысловых запасов трески и пикши в течение последних четырех лет. Балашов подчеркнул, что уровень улова рыбных видов подвержен колебаниям и воздействию природы.

"По треске и пикше такая же история. Идёт снижение общедопустимых уловов, снижение промысловых запасов уже четвёртый год подряд. И если ещё четыре-пять лет назад мы вылавливали 400 тысяч тонн трески и ещё, может быть, 200-250 тысяч тонн пикши, то сейчас — на 2025 год цифры сейчас появятся на этой неделе — будет в три раза меньше. Вопрос: как это повлияет на цену? Ответ, я думаю, вам известен", — сказал Балашов.

Он акцентировал внимание на необходимости соблюдения баланса между природными процессами, регулирующими запасы рыбы, и о длительном времени на восстановление стабильности популяции рыбных видов, как, к примеру, в случае с мойвой в Баренцевом море.

"В Баренцевом море, по миллиону двести в год вылавливали этой мойвы. Потом она исчезла. Запрет был введен где-то в году, наверное, 90-м. Сегодня на календаре какой год? Заканчивается 2024. А мойвы нет. Она не восстановилась ещё. Попробуем вылавливать около 100 тысяч в год, а на 2025 год, похоже, всё равно будет запрет. Тридцать лет восстанавливается запас мойвы", — напомнил эксперт.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.



Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.





Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

