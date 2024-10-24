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Нежный заливной пирог с ягодами: отличный повод, чтобы позвать гостей на чай

Еда

Заливной пирог с ягодами — идеальный десерт для завершения праздничного завтрака или приятного времяпрепровождения с друзьями. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды, предварительно дав им растаять. Экспериментируйте с различными сочетаниями ягод в начинке.

Нежный заливной пирог с ягодами: отличный повод, чтобы позвать гостей на чай
Фото: flickr.com by NatalieMaynor, CC BY 2.0

Ингредиенты:

для теста:

  • пшеничная мука — 350 г;
  • маргарин — 100 г;
  • сахар — 80 г;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • для начинки:
  • ягоды — 200 г;
  • сметана 15% — 200 г;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • сахар — 50 г.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленный маргарин и перемешайте.
  2. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно введите её в жидкие ингредиенты. Замесите тесто и сформируйте шар. Оставьте его в холодильнике на 30 минут.
  3. Подготовьте начинку, смешав яйца, сахар и сметану до однородной консистенции.
  4. Разотрите тесто руками и выложите в форму, сформировав основание и бортики. Наполните пирог ягодами и залейте сметанной смесью.
  5. Выпекайте пирог в духовке при температуре 190 °C около 35-40 минут. Остудите перед подачей.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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