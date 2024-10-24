Нежный заливной пирог с ягодами: отличный повод, чтобы позвать гостей на чай

Заливной пирог с ягодами — идеальный десерт для завершения праздничного завтрака или приятного времяпрепровождения с друзьями. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды, предварительно дав им растаять. Экспериментируйте с различными сочетаниями ягод в начинке.

Фото: flickr.com by NatalieMaynor, CC BY 2.0

Ингредиенты:

для теста:

пшеничная мука — 350 г;

маргарин — 100 г;

сахар — 80 г;

куриные яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

для начинки:

ягоды — 200 г;

сметана 15% — 200 г;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 50 г.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленный маргарин и перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно введите её в жидкие ингредиенты. Замесите тесто и сформируйте шар. Оставьте его в холодильнике на 30 минут. Подготовьте начинку, смешав яйца, сахар и сметану до однородной консистенции. Разотрите тесто руками и выложите в форму, сформировав основание и бортики. Наполните пирог ягодами и залейте сметанной смесью. Выпекайте пирог в духовке при температуре 190 °C около 35-40 минут. Остудите перед подачей.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

