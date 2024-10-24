Нежный заливной пирог с ягодами: отличный повод, чтобы позвать гостей на чай

Заливной пирог с ягодами — идеальный десерт для завершения праздничного завтрака или приятного времяпрепровождения с друзьями. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды, предварительно дав им растаять. Экспериментируйте с различными сочетаниями ягод в начинке.
Ингредиенты:
для теста:
Приготовление:
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.