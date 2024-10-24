Эксперт Балашов: рыба подорожает, но не настолько, чтобы позволить себе её только по праздникам

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в разговоре с Pravda.Ru высказал свои комментарии относительно предупреждения о предстоящем увеличении цен на рыбу на 15-20 процентов, поступившего от поставщиков рыбной продукции.

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Эксперт подтвердил, что причины увеличения цен связаны с повышением стоимости логистики, упаковки, а также с дефицитом рабочей силы. Балашов указал, что ожидаемый рост цен на рыбную продукцию будет соответствовать уровню реальной инфляции.

Он напомнил о различиях в типах инфляции, отметив, что увеличение цен на рыбу обусловлено рядом факторов, таких как увеличение затрат на топливо, оборудование и материалы. Балашов также отметил, что рост стоимости иностранного оборудования и комплектующих ещё больше усложняет ситуацию с ценами на рыбу.

Балашов подчеркнул, что разные виды рыбной продукции будут подвержены различному увеличению цен, при этом некоторые продукты останутся примерно на текущем уровне стоимости, в то время как другие подорожают значительно.

"Скажем, сайка, сайра, сельдь иваси, — в общем, есть такие массовые виды рыб, в том числе, кстати говоря, и селёдка со скумбрией, стоимость которых практически останутся на том же уровне, но некоторые виды немножко подорожают. Утверждение: "Караул, все пропало, рыба подорожает, и теперь — только по праздникам" не соответствует действительности", — сказал Балашов.

Он также озвучил свое недоумение относительно повышенного внимания к подорожанию рыбы по сравнению с другими товарами и услугами.

"Мы же не кричим на каждом углу, почему масло шесть месяцев назад стоило 120 руб за 200 граммов, а теперь уже стоит 250. А если рыба дорожает, то сразу обращаем внимание. Наверное, надо отвлечь внимание населения, то ли… Я не знаю, что происходит, но со времен дела океана каждые 10 лет то "рыбная мафия", то "рыбаки цены задирают". В чем мы провинились?" — задаётся вопросом Балашов.

Эксперт также отметил сложности, с которыми сталкиваются рыбаки, включая увеличение издержек, физические трудности и изменения в оплате труда.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

