Пицца "Четыре сыра": идеальное решение для уютного вечера перед телевизором

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Домашняя пицца "Четыре сыра" — самое правильное решение для уютного вечера перед телевизором в кругу домашних или друзей. Экспериментируйте с начинками, чтобы найти идеальный вариант для себя и своих близких. Тесто на маргарине получается хрустящим и воздушным, а ингредиенты для начинки доступны в любом магазине.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

мука пшеничная — 350 г;

кефир — 150 г;

маргарин — 100 г;

яйца куриные — 1 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

сахар — щепотка;

соль — щепотка;

моцарелла для пиццы — 100 г;

сыр полутвёрдый — 100 г;

сыр мягкий козий — 100 г;

сыр горгонзола — 100 г.

Приготовление:

Растопите маргарин, добавьте яйцо и кефир комнатной температуры, соду, сахар и соль. Перемешайте. Просейте муку и постепенно добавляйте к жидким ингредиентам. Замесите плотное и упругое тесто, оставьте его на 30 минут под полотенцем. Разделите тесто на две части, раскатайте каждую в тонкий пласт и переложите на смазанный противень. Натрите моцареллу и полутвёрдый сыр на тёрке, козий сыр нарежьте тонкими ломтиками, а горгонзолу порубите кубиками. Равномерно распределите по тесту. Разогрейте духовку до 190 °C, выпекайте пиццу 20-25 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.

