Пицца "Четыре сыра": идеальное решение для уютного вечера перед телевизором

Домашняя пицца "Четыре сыра" — самое правильное решение для уютного вечера перед телевизором в кругу домашних или друзей. Экспериментируйте с начинками, чтобы найти идеальный вариант для себя и своих близких. Тесто на маргарине получается хрустящим и воздушным, а ингредиенты для начинки доступны в любом магазине.
Ингредиенты:
Приготовление:
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.