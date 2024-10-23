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Пицца "Четыре сыра": идеальное решение для уютного вечера перед телевизором

1:32
Еда

Домашняя пицца "Четыре сыра" — самое правильное решение для уютного вечера перед телевизором в кругу домашних или друзей. Экспериментируйте с начинками, чтобы найти идеальный вариант для себя и своих близких. Тесто на маргарине получается хрустящим и воздушным, а ингредиенты для начинки доступны в любом магазине.

Пицца "Четыре сыра": идеальное решение для уютного вечера перед телевизором
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 350 г;
  • кефир — 150 г;
  • маргарин — 100 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сахар — щепотка;
  • соль — щепотка;
  • моцарелла для пиццы — 100 г;
  • сыр полутвёрдый — 100 г;
  • сыр мягкий козий — 100 г;
  • сыр горгонзола — 100 г.

Приготовление:

  1. Растопите маргарин, добавьте яйцо и кефир комнатной температуры, соду, сахар и соль. Перемешайте.
  2. Просейте муку и постепенно добавляйте к жидким ингредиентам. Замесите плотное и упругое тесто, оставьте его на 30 минут под полотенцем.
  3. Разделите тесто на две части, раскатайте каждую в тонкий пласт и переложите на смазанный противень.
  4. Натрите моцареллу и полутвёрдый сыр на тёрке, козий сыр нарежьте тонкими ломтиками, а горгонзолу порубите кубиками. Равномерно распределите по тесту.
  5. Разогрейте духовку до 190 °C, выпекайте пиццу 20-25 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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