Как приготовить вкусную начинку для блинчиков

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины с начинкой — это всегда отличный выбор для перекуса или завтрака, и разнообразие начинок делает их еще более интересными. Если вы ищете что-то необычное и сытное, эти рецепты точно придутся вам по вкусу.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Начинка со свининой и фасолью

Эта насыщенная мясная начинка идеально сочетается с блинами и может стать основой для полноценного сытного блюда.

Ингредиенты:

600 г свиного фарша;

1 луковица (измельчённая в блендере);

1 ст. л. томатной пасты;

1/2 банки консервированной фасоли;

1/2 стакана воды или бульона;

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте фарш с измельчённым луком на сковороде до золотистой корочки. Добавьте соль и специи по вкусу. Введите томатную пасту, перемешайте. Добавьте фасоль и воду (или бульон), перемешайте и доведите начинку до полной готовности. Как только смесь станет густой и ароматной, начинка готова для использования в блинах.

Начинка с куриными сердечками

Эта интересная и питательная начинка на основе куриных сердечек отлично подойдёт для тех, кто любит более нежные и богатые на вкус блюда.

Ингредиенты:

500 г куриных сердечек;

1 луковица;

1 морковь;

1 луковица (для обжарки);

сливочное масло для обжарки;

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Варите куриные сердечки в кастрюле с водой, добавив одну луковицу и морковь для аромата. После готовности измельчите сердечки с помощью блендера или мясорубки. Обжарьте вторую луковицу на сливочном масле до золотистого цвета. Соедините обжаренный лук с измельчёнными сердечками, добавьте соль и специи, перемешайте.

Эти начинки прекрасно сочетаются с блинами и делают их еще более насыщенными и вкусными.