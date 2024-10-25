Как приготовить маринованную свеклу

Маринованная свекла — это вкусная и полезная закуска, которая отлично разнообразит ваш рацион. Хотя не все хозяйки решаются мариновать свеклу, этот рецепт покажет, насколько просто и удобно это сделать.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM
Ингредиенты:
3 кг свеклы;
0,5 стакана уксуса;
1 литр воды;
90 г соли.
Процесс приготовления:
Подготовка свеклы: тщательно промойте свеклу, чтобы удалить грязь и остатки земли. Варите овощи в кастрюле с водой до полной готовности. Для маринования лучше использовать свеклу небольшого размера, так она быстрее проварится и будет удобнее нарезать.
Приготовление маринада: в отдельной кастрюле соедините воду, уксус и соль. Поставьте смесь на плиту и доведите до кипения. После закипания снимите с огня и дайте жидкости остыть до комнатной температуры.
Нарезка свеклы: когда свекла остынет, очистите её от кожуры и нарежьте ломтиками среднего размера, чтобы они легко впитали маринад.
Маринование: поместите нарезанную свеклу в стерилизованные банки и залейте приготовленным и остывшим маринадом. Закройте банки стерилизованными крышками.
Хранение: оставьте свеклу мариноваться при невысокой температуре на 48 часов. Через двое суток свекла будет готова к употреблению.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.