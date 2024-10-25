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Как приготовить маринованную свеклу

1:27
Еда

Маринованная свекла — это вкусная и полезная закуска, которая отлично разнообразит ваш рацион. Хотя не все хозяйки решаются мариновать свеклу, этот рецепт покажет, насколько просто и удобно это сделать.

Как приготовить маринованную свеклу
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Ингредиенты:

  • 3 кг свеклы;
  • 0,5 стакана уксуса;
  • 1 литр воды;
  • 90 г соли.

Процесс приготовления:

  1. Подготовка свеклы: тщательно промойте свеклу, чтобы удалить грязь и остатки земли. Варите овощи в кастрюле с водой до полной готовности. Для маринования лучше использовать свеклу небольшого размера, так она быстрее проварится и будет удобнее нарезать.
  2. Приготовление маринада: в отдельной кастрюле соедините воду, уксус и соль. Поставьте смесь на плиту и доведите до кипения. После закипания снимите с огня и дайте жидкости остыть до комнатной температуры.
  3. Нарезка свеклы: когда свекла остынет, очистите её от кожуры и нарежьте ломтиками среднего размера, чтобы они легко впитали маринад.
  4. Маринование: поместите нарезанную свеклу в стерилизованные банки и залейте приготовленным и остывшим маринадом. Закройте банки стерилизованными крышками.
  5. Хранение: оставьте свеклу мариноваться при невысокой температуре на 48 часов. Через двое суток свекла будет готова к употреблению.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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