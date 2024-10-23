Вкусное ризотто: приготовьте его низкокалорийный вариант

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сварите бульон

Сварите куриный или овощной бульон в кастрюле. Держите его в тепле на слабом огне, пока готовите.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Обжарьте лук и чеснок

В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и измельченный чеснок. Обжаривайте, пока они не станут мягкими и полупрозрачными.

Приготовление риса

Добавьте в сковороду рис Арборио и хорошо перемешайте. Дайте им поджариться пару минут.

Постепенное добавление бульона

Начните добавлять теплый бульон в рис по половнику за раз. Часто помешивайте и дайте жидкости впитаться, прежде чем добавлять еще.

Продолжайте этот процесс до тех пор, пока рис не сварится, что обычно занимает около 18-20 минут.

Добавьте овощи

В последние несколько минут приготовления добавьте в ризотто нарезанные грибы и шпинат. Помешивайте, пока овощи не приготовятся.

Сыр

Когда рис сварится, добавьте тертый сыр пармезан. Это добавляет насыщенный вкус без лишних калорий.

Приправа

Приправьте ризотто солью и перцем по вашему вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы приправы равномерно смешались.

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом. Первое письменное упоминание о нём встречается только в XIX веке.



