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Почему не получается приготовить шарлотку

1:22
Еда

Даже при приготовлении такой простой выпечки, как шарлотка, могут возникнуть трудности. Проблемы с поднятием, непропечённостью или клеклым центром часто встречаются, если не соблюдать ключевые моменты в процессе готовки.

Почему не получается приготовить шарлотку
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0

Причины плохого поднятия и клеклого центра

Основой шарлотки является бисквитное тесто, и его воздушность полностью зависит от качества взбитых яиц. Если яйца взбить недостаточно тщательно, тесто не поднимется должным образом, и пирог выйдет плотным и клеклым.

Кроме того, технология замешивания теста также играет важную роль. Муку следует вводить в яичную пену осторожно, стараясь не перемешивать тесто слишком интенсивно. Излишнее перемешивание приведет к оседанию теста и потере его воздушности.

Время выпекания и его особенности

Время выпекания зависит от индивидуальных особенностей вашей духовки. Рекомендация для всех хозяйек одна — внимательно следить за процессом. Если передержать пирог в духовке, он получится слишком сухим, а недостаточное время выпекания оставит его сырым внутри.

Для проверки готовности можно воспользоваться деревянной шпажкой: воткните её в середину пирога и выньте. Если шпажка сухая — шарлотка готова.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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