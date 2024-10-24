Как приготовить замороженный чай

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие удивятся, узнав, что замораживание чая — это отличный способ всегда иметь под рукой вкусный и полезный напиток, который можно быстро приготовить. Это удобно, особенно в холодное время года, когда хочется укрепить иммунитет или просто насладиться вкусом. Вот несколько рецептов, которые можно заморозить и использовать в любое время.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Витаминный коктейль с облепихой и апельсином

Этот чай не только вкусен, но и полезен для укрепления иммунной системы, он станет отличной профилактикой простуды. Для его приготовления вам понадобится:

1 апельсин, очищенный и разделённый на кусочки;

300 г облепихи;

несколько веточек свежей мяты (по вкусу);

1/2 ч. л. молотого имбиря;

1/2 ч. л. молотой корицы.

Процесс приготовления:

В блендере измельчаем облепиху с мятой до однородной массы, затем добавляем апельсин и снова взбиваем. Вводим имбирь и корицу, тщательно перемешиваем. Получившуюся смесь можно заморозить в формочках для льда или специальных контейнерах.

Классический имбирный чай с лимоном

Этот чай отлично согреет в прохладное время года и порадует своим насыщенным вкусом. Для его приготовления вам понадобятся:

корень имбиря, очищенный от кожуры (количество по вкусу);

1 лимон, очищенный от цедры и нарезанный;

несколько веточек свежей мяты;

1-2 ст. л. мёда;

вода (по необходимости для нужной консистенции).

Процесс приготовления:

Нарезанный имбирь и лимон отправляем в блендер, добавляем мяту и мёд, затем вливаем немного воды и взбиваем до однородности. Полученную смесь также можно заморозить в виде кубиков или в порционных контейнерах.

Эти замороженные заготовки легко превращаются в готовый напиток: достаточно залить кубики кипятком, и ваш полезный чай будет готов.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

