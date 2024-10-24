Как приготовить замороженный чай

Многие удивятся, узнав, что замораживание чая — это отличный способ всегда иметь под рукой вкусный и полезный напиток, который можно быстро приготовить. Это удобно, особенно в холодное время года, когда хочется укрепить иммунитет или просто насладиться вкусом. Вот несколько рецептов, которые можно заморозить и использовать в любое время.
Этот чай не только вкусен, но и полезен для укрепления иммунной системы, он станет отличной профилактикой простуды. Для его приготовления вам понадобится:
Процесс приготовления:
В блендере измельчаем облепиху с мятой до однородной массы, затем добавляем апельсин и снова взбиваем. Вводим имбирь и корицу, тщательно перемешиваем. Получившуюся смесь можно заморозить в формочках для льда или специальных контейнерах.
Этот чай отлично согреет в прохладное время года и порадует своим насыщенным вкусом. Для его приготовления вам понадобятся:
Процесс приготовления:
Нарезанный имбирь и лимон отправляем в блендер, добавляем мяту и мёд, затем вливаем немного воды и взбиваем до однородности. Полученную смесь также можно заморозить в виде кубиков или в порционных контейнерах.
Эти замороженные заготовки легко превращаются в готовый напиток: достаточно залить кубики кипятком, и ваш полезный чай будет готов.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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