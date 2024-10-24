Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря

Осенью многие ищут рецепты, которые не только согреют, но и принесут пользу организму. Тыква — один из таких продуктов, который идеально вписывается в сезонное меню. Этот рецепт тыквенного супа с кускусом и имбирем отличается насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
400 г тыквы;
небольшой кусочек свежего корня имбиря;
1 луковица;
1 картофелина;
1 зубчик чеснока;
1 ст. л. растительного масла;
1 ч. л. сливочного масла;
2 лавровых листа;
5 ст. л. кускуса;
соль и кориандр по вкусу;
зелень по желанию.
Приготовление:
На разогретой сковороде соединяем растительное и сливочное масло, доводя до однородного состояния. Обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета.
Измельчаем на терке корень имбиря и добавляем его в сковороду. Вводим пряности, включая лавровый лист, для аромата.
Нарезаем тыкву и картофель кубиками, добавляем их к обжарке и слегка обжариваем, чтобы овощи раскрыли свой вкус.
Заливаем воду в сковороду, перемешиваем и оставляем тушиться на 15 минут.
Добавляем соль, измельчённый чеснок, перемешиваем и варим ещё 5 минут.
По окончании приготовления взбиваем суп погружным блендером до кремообразного состояния.
Перед подачей добавляем кускус и украшаем зеленью по желанию.
Этот тыквенный суп сочетает в себе насыщенные ароматы пряностей и нежную текстуру. Он согреет и наполнит витаминами в прохладные осенние дни.
Уточнения
Тыквенный суп — суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента.