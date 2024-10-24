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Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря

1:44
Еда

Осенью многие ищут рецепты, которые не только согреют, но и принесут пользу организму. Тыква — один из таких продуктов, который идеально вписывается в сезонное меню. Этот рецепт тыквенного супа с кускусом и имбирем отличается насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • 400 г тыквы;
  • небольшой кусочек свежего корня имбиря;
  • 1 луковица;
  • 1 картофелина;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. сливочного масла;
  • 2 лавровых листа;
  • 5 ст. л. кускуса;
  • соль и кориандр по вкусу;
  • зелень по желанию.

Приготовление:

  1. На разогретой сковороде соединяем растительное и сливочное масло, доводя до однородного состояния. Обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета.
  2. Измельчаем на терке корень имбиря и добавляем его в сковороду. Вводим пряности, включая лавровый лист, для аромата.
  3. Нарезаем тыкву и картофель кубиками, добавляем их к обжарке и слегка обжариваем, чтобы овощи раскрыли свой вкус.
  4. Заливаем воду в сковороду, перемешиваем и оставляем тушиться на 15 минут.
  5. Добавляем соль, измельчённый чеснок, перемешиваем и варим ещё 5 минут.
  6. По окончании приготовления взбиваем суп погружным блендером до кремообразного состояния.
  7. Перед подачей добавляем кускус и украшаем зеленью по желанию.

Этот тыквенный суп сочетает в себе насыщенные ароматы пряностей и нежную текстуру. Он согреет и наполнит витаминами в прохладные осенние дни.

Уточнения

Тыквенный суп — суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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