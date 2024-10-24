Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенью многие ищут рецепты, которые не только согреют, но и принесут пользу организму. Тыква — один из таких продуктов, который идеально вписывается в сезонное меню. Этот рецепт тыквенного супа с кускусом и имбирем отличается насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

400 г тыквы;

небольшой кусочек свежего корня имбиря;

1 луковица;

1 картофелина;

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сливочного масла;

2 лавровых листа;

5 ст. л. кускуса;

соль и кориандр по вкусу;

зелень по желанию.

Приготовление:

На разогретой сковороде соединяем растительное и сливочное масло, доводя до однородного состояния. Обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета. Измельчаем на терке корень имбиря и добавляем его в сковороду. Вводим пряности, включая лавровый лист, для аромата. Нарезаем тыкву и картофель кубиками, добавляем их к обжарке и слегка обжариваем, чтобы овощи раскрыли свой вкус. Заливаем воду в сковороду, перемешиваем и оставляем тушиться на 15 минут. Добавляем соль, измельчённый чеснок, перемешиваем и варим ещё 5 минут. По окончании приготовления взбиваем суп погружным блендером до кремообразного состояния. Перед подачей добавляем кускус и украшаем зеленью по желанию.

Этот тыквенный суп сочетает в себе насыщенные ароматы пряностей и нежную текстуру. Он согреет и наполнит витаминами в прохладные осенние дни.

Уточнения

Тыквенный суп — суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента.

