Неожиданная альтернатива пицце: вкуснейшие бутерброды

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Гурманы по всему миру любят пиццу, но её приготовление порой требует слишком много времени и усилий. Что же делать, если хочется вкусного блюда, но времени нет? На помощь приходят горячие бутерброды, которые по вкусу не уступают пицце, а приготовить их можно за считанные минуты. Это отличная альтернатива для тех, кто ценит время и не готов тратить его на долгую готовку.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Быстрая и простая закуска

Основной плюс этих бутербродов — их простота. Вам не нужно запекать их в духовке, достаточно использовать микроволновую печь, и всего за 5 минут вы получите аппетитное угощение. Весь процесс приготовления не займёт много времени, и вы сможете насладиться горячим и вкусным бутербродом, напоминающим пиццу.

Приготовление соусов

Для начала приготовим два разных соуса.

Первый соус готовится из:

двух сырых яиц;

столовой ложки майонеза;

100 граммов тёртого сыра;

немного зелени и молотого перца.

Все эти ингредиенты нужно перемешать до однородной массы.

Второй соус включает:

три столовые ложки кетчупа;

щепотку орегано;

немного сушёного молотого чеснока.

Сборка бутербродов

Далее возьмите ломтик хлеба или батона, намажьте его вторым соусом. Сверху положите пару кружочков копчёной колбасы или один кусочек варёной. На завершающем этапе покройте бутерброд яично-сырной массой. Это придаст закуске неповторимый вкус и аромат.

Готовка

Заготовки отправляем в микроволновку на 5 минут, установив максимальную мощность. Результат — вкуснейшие горячие бутерброды, которые по вкусу могут даже превзойти классическую пиццу.