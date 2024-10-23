Неожиданная альтернатива пицце: вкуснейшие бутерброды

Гурманы по всему миру любят пиццу, но её приготовление порой требует слишком много времени и усилий. Что же делать, если хочется вкусного блюда, но времени нет? На помощь приходят горячие бутерброды, которые по вкусу не уступают пицце, а приготовить их можно за считанные минуты. Это отличная альтернатива для тех, кто ценит время и не готов тратить его на долгую готовку.
Основной плюс этих бутербродов — их простота. Вам не нужно запекать их в духовке, достаточно использовать микроволновую печь, и всего за 5 минут вы получите аппетитное угощение. Весь процесс приготовления не займёт много времени, и вы сможете насладиться горячим и вкусным бутербродом, напоминающим пиццу.
Для начала приготовим два разных соуса.
Первый соус готовится из:
Все эти ингредиенты нужно перемешать до однородной массы.
Второй соус включает:
Далее возьмите ломтик хлеба или батона, намажьте его вторым соусом. Сверху положите пару кружочков копчёной колбасы или один кусочек варёной. На завершающем этапе покройте бутерброд яично-сырной массой. Это придаст закуске неповторимый вкус и аромат.
Заготовки отправляем в микроволновку на 5 минут, установив максимальную мощность. Результат — вкуснейшие горячие бутерброды, которые по вкусу могут даже превзойти классическую пиццу.
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