Как сделать оладьи воздушными: 3 главных совета

Секреты пышных и нежных оладий известны далеко не всем. Часто хозяйки сталкиваются с тем, что оладьи не поднимаются или не пропекаются должным образом, и это лишает удовольствие от блюда. Чтобы достичь идеального результата, важно соблюдать несколько простых, но важных правил.
Баланс сахара и соли
Сахар и соль — обязательные ингредиенты, но здесь важно придерживаться рецепта. Если переборщить с этими компонентами, тесто потеряет способность подниматься, и оладьи не будут такими пышными, как ожидается. Всего должно быть в меру.
Пропорции яиц
При приготовлении оладий важно соблюдать правильные пропорции: на пол-литра теста используют одно яйцо. Это позволяет добиться пышности. Если яиц будет больше, тесто потеряет свою воздушность и быстро станет жёстким.
Использование масла
Чтобы оладьи были не только пышными, но и не впитывали лишнее масло, лучше добавлять растительное масло прямо в тесто. На пол-литра теста достаточно одной столовой ложки масла. Это поможет не только улучшить текстуру блюда, но и сделает его более аппетитным на вид.
Придерживаясь этих простых советов, можно приготовить идеальные оладьи, которые принесут максимум удовольствия.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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