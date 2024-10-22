Как приготовить крем-суп без рецепта: 6 крутых лайфхаков для идеального блюда

4:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Крем-суп — популярное во всем мире блюдо, которое обладает нежнейшей, воздушной консистенцией. Приготовить его можно без всякого рецепта: достаточно отварить ингредиенты, измельчить их в блендере и развести сливками или йогуртом. Ловите несколько кулинарных лайфхаков, которые помогут сделать крем-суп идеальным.

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Выбирайте базовый продукт и дополняйте его

Крем-суп должен быть построен вокруг одного основного ингредиента. Остальные компоненты должны дополнять, а не доминировать над вкусом базового продукта. Поэтому не используйте слишком много составляющих — достаточно двух-трёх. Моносупы, состоящие из одного ингредиента, тоже очень популярны.

Комбинируйте продукты правильно

Для крем-супа выбирайте продукты, которые хорошо развариваются и легко превращаются в пюре. Подойдут такие овощи, как брокколи, цветная капуста, шпинат, томаты, тыква, картофель, зеленый горошек, спаржа и грибы (белые и шампиньоны). Кроме того, можно использовать сыры, бобовые, морепродукты, рыбу, курицу и говядину (хотя пюрировать мясо до однородной консистенции сложно).

Подбирайте ингредиенты так, чтобы они гармонично сочетались. Например, шампиньоны отлично дополняют лук и курицу, а лосось прекрасно сочетается с брокколи и сыром или картофелем. Разные виды овощей тоже хорошо гармонируют друг с другом.

Говядину и свинину можно использовать в супе, но их сложно пюрировать до однородного состояния. Морковь тоже может выдавать себя крупинками в супе. Эти продукты лучше отварить или обжарить, нарезать кусочками или ломтиками и использовать для украшения грибного, овощного или сырного крем-супа.

Важно и цветовое сочетание. Должен преобладать только один оттенок, например, зеленый или желтый. Если смешать яркие продукты разных цветов, блюдо будет выглядеть неаппетитно.

Не забудьте и про пряности: имбирь, тмин, перец, чеснок, петрушка и другие травы добавят вашему блюду пикантную нотку и аппетитный аромат.

Отрегулируйте густоту

Идеальный крем-суп имеет консистенцию густого сливочного крема. Чтобы блюдо не получилось водянистым, варите овощи в небольшом количестве воды или запеките их с небольшим количеством масла. Если суп всё-таки получился слишком жидким, шеф-повара используют хитрость: добавляют немного муки, обжаренной в масле до золотистого цвета, или картофельное пюре. Чересчур густой суп можно разбавить молоком, сливками или йогуртом.

Тщательно протирайте ингредиенты

Настоящий крем-суп должен иметь очень гладкую и однородную структуру, без крупинок и зернистости. Чтобы добиться идеальной консистенции, сваренные продукты нужно сначала пюрировать в блендере, а затем еще и протереть через сито. Сыр достаточно натереть на терке — при нагревании он все равно растворится.

Добавьте сливки

Обязательный компонент любого крем-супа — сливки или йогурт. Именно они придают блюду нежную, шелковистую текстуру. Добавляют их в самом конце, в протёртое пюре. Для более диетического варианта блюд используйте йогурт.

Украсьте суп при подаче

То, что вы готовите крем-суп, не означает, что все ингредиенты должны быть перемолоты в пюре. Наоборот: блюдо станет намного интереснее, если при подаче украсить его пикантными деталями, такими как сухарики или чесночные гренки, кусочки лосося, обжаренной курицы или хрустящего бекона, ломтик сыра, кусочки ярких овощей, орехи, зеленый горошек или веточки зелени. Главное, чтобы они хорошо сочетались со вкусом и цветом блюда. И не переусердствуйте: для эстетического наслаждения достаточно всего нескольких декоративных штрихов на тарелку супа.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

