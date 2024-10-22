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Картофельные пирожки с кабачком и сыром на сковороде — пошаговый рецепт

1:19
Еда

Картофельные пирожки с кабачком и сыром станут прекрасной закуской к столу. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Картофельные пирожки с кабачком и сыром на сковороде — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для теста

  • Картофель — 500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1,5 ст. л.
  • Мука — 350 г
  • Соль — по вкусу

Ингредиенты для начинки

  • Кабачок — 350 г
  • Твёрдый сыр — 90 г
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очистить картофель и произвольно нарезать его. Отварить.
  2. Размять картофель в пюре.
  3. В миске соединить пюре, яйцо, сметану и соль. Постепенно ввести муку. Замесить тесто.
  4. Натереть кабачок на средней тёрке. Посолить и оставить на 10 минут. Слить выделившийся сок.
  5. Натереть сыр на средней тёрке.
  6. В ёмкости смешать кабачок, соль, перец и сыр. Начинка готова.
  7. Разделить тесто на несколько равных частей. Раскатать их в тонкие лепёшки.
  8. Выложить начинку на лепёшки и сформировать пирожки.
  9. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить блюдо. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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