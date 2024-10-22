Картофельные пирожки с кабачком и сыром на сковороде — пошаговый рецепт
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Картофельные пирожки с кабачком и сыром станут прекрасной закуской к столу. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты для теста
- Картофель — 500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 1,5 ст. л.
- Мука — 350 г
- Соль — по вкусу
Ингредиенты для начинки
- Кабачок — 350 г
- Твёрдый сыр — 90 г
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Очистить картофель и произвольно нарезать его. Отварить.
- Размять картофель в пюре.
- В миске соединить пюре, яйцо, сметану и соль. Постепенно ввести муку. Замесить тесто.
- Натереть кабачок на средней тёрке. Посолить и оставить на 10 минут. Слить выделившийся сок.
- Натереть сыр на средней тёрке.
- В ёмкости смешать кабачок, соль, перец и сыр. Начинка готова.
- Разделить тесто на несколько равных частей. Раскатать их в тонкие лепёшки.
- Выложить начинку на лепёшки и сформировать пирожки.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить блюдо. Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру